Annaba : f’tour collectif pour 150 orphelins

Quelque 150 enfants orphelins accompagnés de leurs proches ont été conviés lundi dernier, à Annaba, au traditionnel f’tour collectif du mois de Ramadhan. Cette 13e action qui se veut caritative a été organisée en l’honneur des enfants orphelins par le conseil scientifique «Soboul El Kheirat», relevant de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d’Annaba, à l’hôtel Sabri, en présence des autorités locales civiles et militaires.

Le wali, Toufik Mezhoud, a présidé la cérémonie de remise d’une dizaine de trousseaux de l’Aïd el-Fitr à titre symbolique à des enfants orphelins dans une ambiance conviviale et de fraternité. Les enfants ciblés par cette initiative louable à plus d’un titre ont eu droit à une soirée culturelle et artistique. Une troupe d’humoristes s’est produite à l’occasion pour rendre le sourire à ces enfants orphelins en pareille période sous les applaudissements de l’assistance. Le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de wilaya, Djamel Ammi, a indiqué que l’opération ‘‘trousseaux de l’Aïd el-Fitr’’ vient d’être lancée depuis deux semaines dans la perspective de rendre le sourire à plus de 3.000 enfants orphelins issus des 12 communes que compte Annaba. 2.000 tenues vestimentaires de l’Aïd el-Fitr ont été déjà distribuées jusqu’à présent, a tenu à préciser le même responsable. Cette initiative a été rendue possible grâce à un travail de proximité qui a été entrepris par les mosquées de la wilaya et celles d’El Houda et El Ferdaousse, notamment, ce qui a permis aux bienfaiteurs et âmes charitables de contribuer à cette excellente opération qui se poursuivra jusqu’à la veille de l’Aïd el-Fitr.

B. Guetmi