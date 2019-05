Artisanat traditionnel : Promotion du patrimoine culturel

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a procédé, dans la soirée de mardi, à l’esplanade de l’Office Riadh El-Feth d’Alger, à l’inauguration de l’exposition intitulée «L’Aïd de l’artisanat traditionnel’», à laquelle ont participé plus d’une vingtaine de Chambres d’artisanat issues de plusieurs wilayas, notamment Tipasa, Blida, Médéa, Boumerdès, Alger et Tizi Ouzou.

«Cette manifestation vise à promouvoir le produit traditionnel et donne la possibilité aux visiteurs de découvrir les œuvres des artisans algériens, de créer un espace d’échange entre artisans et la commercialisation de leurs produits », a déclaré à cette occasion Abdelkader Benmessaoud, qui a fait savoir que la mise en valeur du patrimoine culturel, sa promotion et sa perpétuation demeurent les principaux objectifs recherchés à travers les expositions artisanales. « Ce genre de rencontres permet de faire connaître le produit artisanal et favorise les opportunités de vente, surtout que le produit artisanal est accessible à toutes les bourses et c’est, avant tout, un lien culturel entre les habitants en milieu rural et le reste des Algériens », a-t-il indiqué.

Devant s’étaler jusqu’au 1er juin prochain, cette manifestation propose une variété de produits traditionnels, à l’image du costume traditionnel kabyle, des robes et des gandouras de fête, du miel, des articles en cuivre et autres bibelots confectionnés à base d’argile et de bois rouge proposés à la vente à des prix abordables.

Le ministre a affirmé dans ce sens que cette exposition est un évènement « incontournable » dans le paysage culturel, commercial et économique local et invité à ce sujet les citoyens à venir nombreux. Il les invite également à consommer le produit national et à « redécouvrir » les produits du terroir. « Nous avons pu constater au cours de ce salon que l’artisanat algérien s’est considérablement développé pour s’adapter aux nouveaux besoins et tendances, tout en gardant son identité algérienne et amazighe», s’est-il félicité. D’ailleurs, il a souligné que ces produits « méritent de retrouver la place qui leur sied » auprès des Algériens, et encouragé les artisans à « développer » leur activité pour « dynamiser » l’économie nationale. « Ces artisans font souvent face à une concurrence déloyale. C’est pourquoi nous nous assurons qu’ils arrivent à intégrer le marché tout en leur garantissant le soutien nécessaire», a-t-il assuré.

Toujours dans l’optique de développer et promouvoir l’artisan algérien, le premier responsable du secteur a affirmé que son département « veille » à « prendre en charge » les préoccupations des artisans et à leur « garantir » l’environnement « adéquat » pour « hisser » ces produits à la place qui leur sied. « Il y a un salon annuel qui promeut les réalisations et produits artisanaux, dont les participants viennent des quatre coins du pays. Des salons locaux sont également tenus chaque année au niveau de chaque wilaya pour permettre aux artisans de promouvoir leurs produits», a-t-il rappelé.

Benmessaoud a indiqué également que pas moins de 20 salons internationaux sont organisés chaque année à travers le monde, auxquels participent les artisans algériens avec leurs propres moyens et affirmé qu’aujourd’hui l’artisan « se prend en charge », y compris pour les frais additionnels de voyage et de résidence. « Cela témoigne de la maturité du secteur artisanal algérien et du professionnalisme des artisans eux-mêmes qui n’hésitent pas à aller à la rencontre d’un nouveau public preneur », a-t-il noté. Sur un autre registre, et concernant la saison estivale, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a confié que son secteur dispose actuellement de 120.000 nouveaux lits dans 86 hôtels disponibles et assuré que les préparatifs ont été entamés l’année dernière. « Tout a été mis en œuvre pour développer l’activité touristique à l’intérieur comme à l’extérieur du pays», a-t-il souligné.

Il a, par la même occasion, appelé à « préserver » le calme pour passer une saison estivale dans les « meilleures » conditions et invité les concernés à garder des prix « abordables » et « compétitifs » en vue de « créer » une atmosphère « favorable » au développement de l’activité artisanale.

Sarah A. Benali Cherif