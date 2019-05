Dans un message de condoléances à la famille de la défunte Aïcha Barki : M. Bedoui salue son militantisme en faveur de l’alphabétisation

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a adressé, mardi, un message de condoléances à la famille de feue Aïcha Barki, membre du Conseil de la nation et présidente de l'association «Iqra» d'alphabétisation, décédée lundi à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie, dans lequel il a rendu hommage à la défunte et salué son militantisme en faveur de l'alphabétisation en Algérie. «C'est avec tristesse que j'ai reçu la nouvelle du décès de Aïcha Gharbi Barki, membre du Conseil de la nation. En cette douloureuse épreuve, je ne puis que vous adresser mes sincères condoléances et vous faire part de ma profonde compassion, priant le Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis et de l'entourer de Sa sainte miséricorde. Je prie Dieu également de vous assister et de vous prêter patience et réconfort», a écrit le Premier ministre, dans son message. «La défunte éclairait par son apport en matière d'alphabétisation tous ceux qui désiraient relever le défi d'apprendre à lire et à écrire à un âge avancé, puisse Dieu la rétribuer et la combler de Ses bienfaits», a conclu M. Bedoui.