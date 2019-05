Diffusion d’une opération chirurgicale à Oran sur facebook : Plainte contre une aide-soignante

La direction du CHU d’Oran a porté plainte devant le procureur de la République près le tribunal d’Oran contre une aide- soignante ayant diffusé en direct sur Facebook une opération chirurgicale pratiquée sur un malade. La direction du CHU a suspendu cette infirmière activant au service de chirurgie ORL, en prévision de sa comparution devant un conseil de discipline, pour avoir divulgué un secret professionnel et transgressé la vie privée d'un patient. L'aide-soignante indélicate a filmé une intervention chirurgicale sur une malade à son insu et à l'insu du personnel médical opérant, et l'a diffusée en direct sur Facebook. Une fois informée, la cheffe du service a avisé la Direction générale du CHUO sur cette affaire, a-t-on indiqué.