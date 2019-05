Tizi Ouzou : Dans de bonnes conditions

C’est dans de meilleures conditions que s’est déroulé, hier à Tizi Ouzou, l’examen de fin de cycle primaire (5e), auquel se sont présentés quelque 17.824 élèves sur les 17.864 candidats attendus, selon les statistiques rendues publiques par la direction locale de l’éducation. Les épreuves se sont déroulées dans un climat de sérénité, a rassuré la même source, en rappelant que toutes les conditions pour assurer le bon déroulement de cet examen ont été réunies. Des repas améliorés et de l’eau fraîche ont été également servis à tous les candidats à travers les 366 centres d’examens ouverts à travers les quatre coins de la wilaya, ont fait savoir les responsables locaux du secteur et les candidats eux-mêmes. Quarante candidats ne se sont pas présentés aux épreuves de la matinée, à savoir la langue arabe et les mathématiques, pour diverses raisons. L’encadrement de cet examen de passage au collège a été assuré par 4.718 encadreurs. Les épreuves ont été jugées abordables pour tous les élèves ayant suivi normalement leur scolarité, témoignent certains de candidats à leur sortie des centres d’examens, non sans émettre le vœu de réitérer les exploits que ne cessent de réaliser les écoliers de la wilaya tout au long de cette dernière décennie, en la plaçant première au niveau national dans les résultats des examens des trois paliers de l’enseignement.

Bel. Adrar