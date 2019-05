Annaba : 13.053 candidats aux épreuves

Pas moins de 13.053 candidats, dont 6.408 filles, ont passé hier à Annaba, les épreuves de fin de cycle de l’enseignement primaire, a-t-on appris auprès de la direction de l’éducation de la wilaya. Six non-voyants et six autres élèves aux besoins spécifiques figurent parmi les candidats à l’examen du 5e. Pas moins de 211 centres d’examens ont reçu les candidats qui sont encadrés par 2.600 personnes entre surveillants et administrateurs. Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter les déplacements et la restauration des élèves, a indiqué le premier responsable du secteur au niveau de la wilaya. Le collège d’enseignement moyen Babou-Mohamed- Cherif, au chef-lieu de la wilaya, a été retenu pour abriter les corrections des épreuves, dont les résultats seront connus le 16 juin prochain. Les responsables, et à leur tête le directeur de l’éducation, s’attendent à un bon taux de réussite à cet examen, comme lors des années précédentes où la wilaya d’Annaba a été classée parmi les premières régions du pays dans ce domaine. B. G.