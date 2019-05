Sidi Bel-Abbès : ambiance bon enfant

Une ambiance bon enfant a prévalu hier au niveau des 267 établissements aménagés en la circonstance pour accueillir les 13.807 candidats aux épreuves de sixième au gré du dispositif organisationnel mis en place et de la mobilisation de tous les moyens des services de l’éducation et de la wilaya. Toutes les conditions semblaient être effectivement réunies pour le bon déroulement de cette opération, sa réussite et la prise en charge psychologique des élèves, à la suite de la réquisition de psychologues et spécialistes ayant encadrés les centres des examens. Même pour les handicapés, des dispositions furent prises pour la prise en charge de plusieurs cas signalés. C’est dire tout le caractère de globalité de cette préparation, entamée il y a bien longtemps et suivie rigoureusement par la commission de wilaya instituée à cet effet.

Aucun fait saillant donc pour cette épreuve, jugée dans l’ensemble abordable et à la portée des candidats.

A. B.