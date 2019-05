Bordj Bou-Arréridj : Hausse du nombre des candidats

Plus de 16.000 élèves ont participé hier aux épreuves de la 5e année primaire dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. L’année dernière, ils n’avaient pas dépassé les 15.000. Ces élèves, qui sont en majorité des garçons, avec 8.825 candidats appartenant à cette catégorie, contre 7.181 filles, ont été répartis à travers 294 centres d’examens. Le directeur de l’éducation a indiqué que toutes les conditions ont été réunies pour qu’ils passent les épreuves normalement. Même le transport et la restauration, pris en charge par les APC, sont assurés au niveau des centres d’examens, encadrés par plus de 4.000 agents, dont 2.684 surveillants. Les candidats viennent 432 écoles primaires réparties à travers la wilaya. Notons que 35 d’entre eux se sont absentés hier. 7 filles figurent parmi ces derniers. Rappelons que les copies des élèves seront transférées à la wilaya de Béjaïa, pour être corrigées. Les résultats sont attendus le 16 du mois prochain.

F. D.