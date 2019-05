Sétif : Dans le calme et la Sérénité

C’est dans le calme et la sérénité que les 37.429 potaches concernés par l’examen de fin du cycle primaire ont rejoint hier les 616 centres d’examens qui devaient les accueillir sur le territoire de la wilaya de Sétif.

Partout en effet à travers le territoire de cette vaste wilaya, d’importantes dispositions humaines et matérielles ont été prises à l’effet de permettre à ces jeunes candidats de composer dans les meilleures conditions qui soient et aller dans la sérénité à la conquête de cette première échéance de leur scolarité. Tôt dans la matinée, quand bien même la première épreuve d’arabe devait débuter à 9 heures, ces potaches, accompagnés de leurs parents et vêtus de leurs plus beaux habits, rejoignaient calmement en cette journée de Ramadhan presque déserte, leurs écoles érigées du coup en centre d’examens, tant et si bien que ce sont pas moins de 616 structures du genre qui ont été mises en place avec l’ensemble des commodités, y compris le volet inhérent à la restauration.

Dans ce décor tout d’émotion profonde, les parents, visiblement stressés, avaient du mal à lâcher la main de leurs enfants à l’entrée du centre d’examens, trahis pour les mères, notamment par ces larmes d’émotion profonde qu’elles ne pouvaient cacher, prodiguant les derniers conseils à leurs enfants qui gardaient leur sourire habituel en franchissant le pas de leurs établissements, au moment où, au siège de la direction de l’éducation, la cellule de suivi de cet examen vaquait déjà à ses occupations sous l’œil avisé du directeur de l’éducation. «Rien en effet n’a été laissé au fait du hasard, et toutes les dispositions humaines et matérielles ont été prises avec l’apport de tous les partenaires impliqués dans le bon déroulement de cet examen qui se poursuit dans de très bonnes conditions. «Je puis même vous affirmer qu’aucun incident n’a été relevé jusque-là et que tout se passe normalement», devait nous indiquer Abdelaziz Bezala, le directeur de l’éducation, en fin de matinée, après les épreuves d’arabe et de maths. Pour ce faire également, pas moins de 9.000 fonctionnaires du secteur ont été mobilisés pour l’encadrement de cet examen. Par ailleurs, et pour veiller au bon déroulement des 3 examens scolaires, les services de police ont mis en place un plan de sécurité, mobilisant l’ensemble des moyens et tendant à prodiguer la sérénité nécessaire aux candidats. Dans ce contexte, indique un communiqué de la Sûreté de wilaya, pas moins de 3.000 policiers sont mobilisés pour assurer la couverture des examens de fin d’études primaires, du BEM et du baccalauréat.

