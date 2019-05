Education : examen de la 5e hier

De notre envoyé spécial : Sami Kaïdi

«Je souhaite à l’ensemble des écoliers algériens bon courage et beaucoup de réussite dans ces épreuves. Cet examen de fin de cycle constitue le premier jalon dans la réussite scolaire de nos enfants. Et je me réjoui de voir que tout se passe dans de très bonnes conditions.» C’est en ces termes que le ministre de l’Éducation nationale a donné, hier, à l’école primaire chahid Mohamed-Belghazali de Naâma, le coup d’envoi officiel de l’examen de fin de cycle primaire.

Il était 9h en cette chaude matinée, lorsque Abdelhakim Belabed a procédé à l’ouverture des plis contenant les copies des questions de l’épreuve de la langue arabe, la première matière sur laquelle les bambins ont commencé à se pencher pour cet examen, avant de laisser les enfants se concentrer sur leur sujet.

Poursuivant sa visite de travail, le ministre a inspecté des établissements scolaires devant être réceptionnés lors de la prochaine rentrée scolaire, et annoncé, au niveau de la nouvelle école de la ville de Naâma, la création d’une commission intersectorielle au profit des personnes aux besoins spécifiques, et ce en étroite coordination avec les départements de la Santé, de la Solidarité nationale, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, et supervisée par les services du Premier ministère. «L’État algérien est éminemment social, les personnes aux besoins spécifiques, ainsi que les nomades suscitent un intérêt particulier pour les pouvoirs publics, car tout citoyen algérien a le droit inaliénable à la scolarisation», a-t-il fait savoir, avant de se féliciter sur le fait que pas moins de 812.655 écoliers (51,4% de garçon et 48,6% de fille) passent l’examen de la 5e au niveau de 13.802 centres répartis sur l’ensemble du territoire national, soit une hausse des effectifs de l’ordre de 1,8%, comparativement à l’exercice 2018.

Dans la wilaya de Naâma, ils sont 5.224 candidats, dont 2.487 de sexe féminin, à être concernés par cet examen. Les candidats sont répartis à travers 100 centres d’examens encadrés par 923 enseignants.

Belabed a par ailleurs mis à profit cette opportunité, pour affirmer que ses services ont enregistré, cette année, plusieurs jeunes candidats aux besoins spécifiques, dont 165 aveugles et 309 handicapés moteurs. «Je me permets de vous révéler que 7 centres d’examens sont mis à la disposition des écoliers souffrant d’une maladie de longue durée dans les hôpitaux», a-t-il affirmé, avant de soutenir, sur un autre registre, que 974 enfants de ressortissants étrangers passent cet examen de fin de cycle primaire dans notre pays.

À ce propos, il convient de préciser que c’est par l’épreuve de langue arabe que les candidats ont commencé à plancher, avant de passer aux épreuves de mathématiques et de français. Les écoliers devront ensuite prendre leur mal en patience, et ce jusqu’à la proclamation des résultats, qui interviendra, selon le ministre, le 16 juin prochain. Après avoir visité le chantier d’une cantine scolaire annexe de l’établissement Mohamed- Belghazali de Naâma, la délégation ministérielle s’est rendue, en début d’après-midi, dans la wilaya de Mascara, où le ministre de l’Éducation nationale a donné le coup d’envoi des épreuves de langue française.

