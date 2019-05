L’ambassadeur de Palestine, Amine Ramzi Makboul : « La situation sur le territoire empire»

L’ambassadeur de Palestine en Algérie a révélé, hier, à l’occasion du forum d’El Moudjahid, l’assassinat en 2019 de 11 enfants palestiniens et l’incarcération chaque année de 700 autres. M. Amine Ramzi Makboul qui s’exprimait à l’occasion de la journée mondiale de l’enfant a tenu à préciser que l’ONU et les ONG «ne sont pas» en mesure de répondre à la situation «dérisoire» vécue par l’enfant palestinien qui souffre de la politique féroce adoptée par l’entité sioniste.

Pour sa première sortie médiatique depuis sa désignation de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat de Palestine en Algérie, le successeur de Louay Aissa a déclaré à la presse, pour sa première sortie, que les centres de détentions et les prisons sionistes ne répondent à aucune mesure des droits de l’homme, sachant que les prisonniers sont des enfants et des élèves dans le cycle scolaire.

Après avoir précisé que l’ambiance à l’intérieur des prisons est triste et morose, il indiquera que les cellules sont sales et ne répondent nullement aux normes d’hygiène. Le diplomate palestinien n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement sur la position de la presse arabe qui aborde «rarement» la situation de l’enfant dans les territoires occupés.

D’autant plus qu’il a affirmé que l’enfant souffre de la politique de l’entité sioniste même à l’extérieur des prisons, avec la destruction des maisons et des écoles et autres pratiques criminelles de l’armée sioniste qui n’hésite pas par exemple à barrer les chemins de l’école emprunté par des enfants innocents.

H. Hichem