Les enfants et la guerre, à notre forum de la mémoire : l’exemple algérien et palestinien

Les risques des conflits armés et l’impact des guerres sur les enfants ont été les principaux thèmes abordés, hier au Forum d’El Moudjahid, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’enfant, en présence du nouvel ambassadeur de Palestine, Amine Makboul Ramzi, la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), ainsi que le Pr Mustapha Khiati, le président de la Fondation pour la promotion de la santé et du développement (FOREM).

L’ambassadeur palestinien a saisi cette occasion pour rendre hommage à l’Algérie pour son «soutien indéfectible» au peuple palestinien et son «plein engagement» aux causes humanitaires et a lancé un appel pour que la communauté internationale s’engage à «faire barrage» aux exactions commises par les soldats sionistes. «Il est temps de présenter les criminels devant la justice, le monde doit mettre fin à l’arrogance et la roguerie du gouvernement israélien pour ne pas laisser les enfants palestiniens subir les effets dévastateurs de la guerre sans merci», a souligné M. Amine Makboul Ramzi.

Il s’agit de la triste réalité du vécu quotidien des enfants palestiniens qui subissent l’arrogance des soldats de l’entité sioniste et d’un Etat soutenu par des puissances qui lui «assurent» malheureusement une couverture médiatique et diplomatique.

C’est à partir de cette observation que le président de la FOREM a souhaité attirer l’attention des présents sur le fait que la célébration, cette année, du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’Enfant qui a été ratifiée par l’ensemble des pays, ne devrait pas laissé indifférents les militants et organisations humanitaires sur la situation des enfants en Palestine.

«Depuis le début de cette année, plus de 52 enfants ont été assassinés alors qu’ils manifestaient pacifiquement en Palestine», a confié à ce propos le Pr Mustapha Khiati qui ne cache pas son irritation devant le «silence» des ONG et autres associations humanitaires dans le monde.

Des organisations qui font comme si les violations des droits des palestiniens en général, et des enfants en particulier, ne les concernaient pas et mais qui prétendent donner des leçons de «bonne conduite» aux autres.

Pour le président du FOREM, la persistance de la politique des deux poids, deux mesures des puissances qui soutiennent l’Etat d’Israël entrave la justice internationale de s’acquitter de son rôle et d’assumer ses responsabilités devant le massacre programmé dans les territoires occupés.

«Les différents rapports indiquent que 2.017 enfants ont été assassinés depuis le début de la deuxième Intifada», a-t-il révélé encore, ajoutant que plus de 350 enfants palestiniens de moins de dix ans croupissent dans les geôles israéliens où ils sont exposés à «toutes les formes» d’humiliation et de torture psychologique et physique sans oublier les «traumatismes» et les «troubles psychologiques».

De son côté, la présidente de Croissant-Rouge algérien a voulu partager des scènes horribles qu’elle dit avoir vécu lors de sa visite à Adrar, au sud du pays et évoqué à ce sujet les effets des essais nucléaires dans cette région. Mme Saida Benhabilès a pointé du doigt l’ancien colonisateur pour la responsabilité morale, politique et historique des conséquences désastreuses sur la santé de ces enfants. «Très vulnérables, ils sont exposés à d’énormes dangers. Leur avenir est en danger» a-t-elle averti, estimant au passage que la célébration de cette journée constitue pour les enfants d’Algérie la concrétisation des droits des enfants à l’accès gratuit à l’éducation, aux soins médicaux, et des droits que l’Algérie a élargis aux enfants des réfugiés qui se trouvent actuellement dans notre pays.

Il faut signaler qu’au cours des dix dernières années, on estime à environ 10 millions, le nombre d’enfants tués à la suite des guerres. Les situations résultant de conflits armés touchent principalement les enfants du fait de leur vulnérabilité et ce, sous des formes diverses.

Souvent seuls et démunis, en raison du chaos qui règne, certains deviennent enfants soldats, d’autres sont contraints à l’exploitation. Les droits fondamentaux de ces enfants sont honteusement bafoués au profit d’actes barbares et cruels. Nombre d’entre eux restent profondément traumatisés, blessés, voire même invalides.

Tahar Kaidi