Les pharmaciens d’officine en grève : le service minimum assuré

Les pharmaciens d'officine ont observé, hier, une grève nationale d'une demi-journée pour dénoncer les agressions qu'ils subissent de la part des toxicomanes, lors de l'exercice de leur fonction, et revendiquer la révision des articles des lois régissant la vente de substances psychotropes. La grève à laquelle a appelé le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (SNAPO) a été largement suivie à Alger, où les pharmaciens ont baissé rideau de 08:00 jusqu'à la mi-journée, à l’exception de certaines pharmacies assurant le service minimum, a constaté l'APS au niveau de nombre de cités. Dans une déclaration à l'APS, le Dr Messaoud Belambri a affirmé que «la grève a été largement suivie de 08:00 jusqu'à la mi- journée, avec un taux variant entre 90% et 100%, selon les wilayas, tout en assurant le service minimum». Les wilayas d'Oran et d'Alger ont enregistré un taux de suivi inférieur à celui des autres wilayas où le taux variait entre 95% et 100%, a-t-il ajouté. Ce corps avait observé, le 20 mai 2019, un sit-in de protestation devant le siège du ministère de la Justice auquel ont participé des dizaines de pharmaciens venus des différentes wilayas du pays, brandissant des banderoles appelant à la libération de leurs collègues détenus et à la révision de la loi relative à la classification des substances psychotropes avec la publication de la liste de ces substances dans le Journal officiel. Entre autres revendications soulevées par ce corps, M. Belambri a rappelé qu'«aucun pharmacien ne doit être déféré devant la justice avant l'établissement d'une expertise juridique de classification officielle des substances pour lesquelles il est poursuivi, une expertise devant être menée par un laboratoire médico-légal, une source accréditée ou une instance professionnelle agréée représentant les pharmaciens». Les pharmaciens ont demandé, par ailleurs, «de ne pas poursuivre en justice, ni condamner les pharmaciens pour des affaires de vente de produits non classés officiellement en tant que substance psychotrope, conformément aux dispositions de la loi relative à la classification officielle de ces produits pharmaceutiques en vertu des articles 2 et 3 de la loi 18-04 et de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2015». Pour rappel, le corps des pharmaciens privés recense 11.000 pharmaciens à travers le territoire national dont deux assassinés, ces derniers mois, à Oum El Bouaghi et Mascara pour avoir refusé de vendre des psychotropes, et d'autres condamnés à des peines de prison en raison de la vente de psychotropes.