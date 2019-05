Béjaia : la sécurité revendiquée

« Pour un décret exécutif de gestion des psychotropes. »

Suite à l’appel du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officines (SNAPO) pour une grève nationale, les pharmaciens d’officines de la wilaya de Bejaia ont observé hier une grève, entre 8h00 et midi, en signe de protestation contre les poursuites et l’insécurité qu’ils vivent dans leur profession avec la vente de médicaments psychotropes. En effet, la majorité des pharmaciens sont confrontés au quotidien aux agressions physiques et verbales des patients toxicomanes, d’une part, et aux poursuites judiciaires, d’autre part, quant à la délivrance de psychotropes prescrits par les médecins traitants, spécialistes et généralistes, ces derniers devant assumer pleinement leur première responsabilité quant à la prescription de ces psychotropes sur les ordonnances après consultation des patients. Les pharmaciens ne peuvent en aucun cas refuser une ordonnance de produits médicaux délivrée par un médecin. Des pharmaciens ont fait, dernièrement, l’objet de poursuites judiciaires, voire même d’emprisonnement, pour avoir servi des ordonnances de médicaments psychotropes. Ceci dit, au cas où certains pharmaciens «indélicats» ont servi sans ordonnance, la loi est claire et des mesures doivent être prises afin de séparer le bon grain de l’ivraie. Cette grève d’une demi-journée au cours de laquelle toutes les officines ont baissé rideau, s’annonce comme une première mesure prise par le SNAPO pour tirer la sonnette d’alarme sur les pressions et agressions que subissent ses adhérents pharmaciens. Le Syndicat national des pharmaciens exige la révision de la loi 04/18 et la libération de ses confrères injustement incarcérés. Il est plus qu’urgent pour les services concernés des ministères de la Santé, de la Justice et les services de sécurité, de protéger les pharmaciens dans des situations pareilles et déterminer la responsabilité des médecins qui prescrivent ces médicaments. Comme il est plus judicieux pour les services de santé d’établir la liste des médecins autorisés et aptes à délivrer ces médicaments à travers les structures de santé des wilayas. La majorité des pharmaciens dénoncent ces pressions qui portent préjudice à leur métier.

Le SNAPO ne compte pas s’arrêter à cette première action dont les revendications principales de la vente de psychotropes ont été déjà transmises au ministre de la Santé. Le SNAPO considère que le vide juridique qui encadre l’organisation, la réglementation et la vente des psychotropes par les officines expose les pharmaciens à des sanctions pénales et ainsi doivent faire l’objet d’une étude approfondie pour la classification officielle de ces produits par un arrêté ministériel publié au Journal officiel. Le président du SNAPO a déclaré récemment que « les pharmaciens sont souvent victimes des dispositions de la loi 04-18, poursuivis et condamnés, alors que ces produits ne sont pas classés officiellement comme étant des psychotropes». «L’usage de fausses ordonnances ou d’ordonnances falsifiées ou de complaisance expose les pharmaciens aux risques de poursuites et de condamnations pénales, alors que leur responsabilité n’est pas engagée surtout que ce sont des ordonnances des malades ou des toxicomanes qu’ils imposent aux pharmaciens parfois menacés et agressés, s’ils ne sont pas purement et simplement cambriolés, en signe de représailles, alors que leur responsabilité n’est pas engagée». De là, le SNAPO attend une réponse urgente du ministre de la Santé pour l’élaboration du projet de décret exécutif concernant la gestion de ces produits. A souligner que dans la commune de Bejaia le service minimum a été assuré par une pharmacie durant la matinée de grève.

M. Laouer