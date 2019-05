Disponibilité des médicaments : Vers une amélioration «progressive»

Une amélioration «progressive» et «significative» de la disponibilité des médicaments est attendue pour le deuxième semestre pour l'exercice 2019, indique le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

«Au deuxième semestre, il est attendu une amélioration de la disponibilité des médicaments qui sera progressive et significative», note le ministère dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion de la cellule de veille et de suivi de la disponibilité des médicaments, regroupant les représentants du ministère et ses partenaires.

Cette réunion a porté sur l' «évaluation de la liste des produits déclarés sous tension ou en rupture au niveau des officines de pharmacie». Il a rappelé, à ce propos, «une réduction sensible du nombre de produits en rupture suite à une progression du taux de réalisation des programmes de fabrication et des programmes d'importation accordés en décembre 2018 pour l'exercice 2019 et selon les plans d'approvisionnement transmis par les opérateurs».

Le ministère relève que la cellule de veille «poursuivra sa mission régulière et périodique d'évaluation de la situation jusqu'à atteindre l'objectif de la disponibilité constante et pérenne des produits en question et de garantir la reconstitution des stocks de sécurité», précisant que «le cas échéant, les mesures appropriées seront prises pour le renforcement de la disponibilité». Cette cellule de veille regroupe les représentants du ministère et ses partenaires, entre importateurs, producteurs, distributeurs, représentants du Syndicat national des pharmaciens d'officine, représentants du Conseil de l'ordre des pharmaciens et le Syndicat algérien de l'industrie pharmaceutique.