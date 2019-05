Impropres à la consommation : 41 tonnes de produits saisies en 20 jours

Le bilan des actions de contrôle au titre des vingt premiers jours du mois de Ramadhan fait ressortir qu’un total de 41 tonnes de produits non conformes ou impropres à la consommation, estimées à 9,28 millions de DA, ont été saisies durant les 20 premiers jours du mois de Ramadhan.

Ces chiffres actualisés ont été communiqués par les services du ministère du Commerce faisant savoir, dans ce cadre, que les services de contrôle ont effectué 19.337 interventions orientées vers les différentes sphères d'approvisionnement. Celles-ci ont permis la constatation de 667 infractions aux règles de la qualité traduites par l'établissement de 593 procès-verbaux et la proposition de fermeture de 29 locaux commerciaux, a ajouté la même source.

Notons que sur ces 41 tonnes de produits impropres à la consommation, les saisies ont été opérées notamment pour des raisons de défaut d’hygiène et innocuité des denrées alimentaires (220 infractions soit 33%), détention et mise en vente de produits impropres à la consommation (145 infractions soit 21,7%) et absence d'autocontrôle (81 infractions soit 12,1%). Il y avait aussi des saisies pour non-respect de la température de conservation (33 infractions soit 4,9%), défaut d'étiquetage (33 infractions soit 4,9%), mais aussi détention et mise en vente de produits non conformes (28 infractions soit 4,2%).

Les chiffres qui viennent d’être rendus public par le ministère du Commerce relèvent d’autre part qu’en matière de contrôle des pratiques commerciales, les services concernés ont réalisé 20.082 interventions lesquelles ont donné lieu à la contestation de 1.059 infractions sanctionnées par l'établissement de 1.021 procès-verbaux et la proposition de fermeture de 70 locaux commerciaux. En outre, ces interventions ont permis la mise au jour de transactions commerciales sans factures pour un montant de 1.582 millions de DA et la saisie de marchandises pour une valeur de 660,30 millions de DA. A cet effet, les principales infractions constatées ont touché, fait-on remarquer — le défaut de publicité des prix et des tarifs (321 infractions soit 30,31%), le défaut de facturation (121 infractions soit 11,42%), l'opposition au contrôle (90 infractions soit 8,49%), le défaut du registre du commerce (87 infractions soit 8,21) et des pratiques de prix illicites (18 infractions soit 1,69%).

A retenir enfin, les agents de contrôle ont fait durant les vingt premiers jours de Ramadhan, pas moins de 39.419 interventions et 1.726 infractions. Il y a eu donc à cet effet 1.614 procès-verbaux d'infraction et une valeur des saisies estimée à 670 millions DA. Pour ce qui est des transactions commerciales sans factures, celles-ci représentent un montant de 1.582 millions de DA. Un nombre important d’agents de contrôle ont été mobilisés sur le terrain, en ce mois de Ramadhan en vue d’optimiser la lutte contre la fraude et par voie de conséquence de protéger le consommateur contre tout danger éventuel guettant et menaçant sa santé. En effet, quelque 850 agents ont été mobilisés pour la lutte contre la fraude et le contrôle de qualité et des pratiques commerciales.

Les équipes de contrôle — composées d'agents spécialisés en enquêtes économiques, en contrôle des prix et en lutte contre la contrefaçon — se répartissent à travers l'ensemble des marchés (gros et détails) et des grandes surfaces dans le cadre de la protection du consommateur, l'organisation et la régulation des marchés, et la garantie des produits de large consommation à des prix en harmonie avec le pouvoir d'achat». Aussi et outre le travail de jour, les brigades couvrent les marchés communaux couverts avec des sorties nocturnes pour le contrôle des activités tertiaires, y compris les commerces de pâtisseries et glaces, de grillades et de thé. En général, le rôle des agents chargés du contrôle est de s'assurer du respect des obligations légales mises à la charge des intervenants et de la conformité des biens et services. Ces obligations concernent l’hygiène, la salubrité et l’innocuité des denrées alimentaires ; la sécurité des produits ; leur conformité (de façon à ce qu’ils puissent répondre à l'attente légitime du consommateur) ; la garantie (le droit à l’essai) ou le service après-vente (avec remplacement, réparation, remboursement du prix, modifier la prestation) ; l’obligation d’informer le consommateur (notamment à travers l’étiquetage) et enfin l’obligation de ne pas nuire à l'intérêt matériel du consommateur et de ne lui causer aucun préjudice moral.

Soraya Guemmouri