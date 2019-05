Après la victoire : Retour à Médine (IV)

‘Umayr accepta le marché et dit :

– Que nul autre que moi et toi ne soit mis dans le secret.

– Qu’il en soit ainsi.

‘Umayr ordonna que son sabre fût fourbi et trempé dans du poison. Puis il prit son cheval et s’élança vers Médine. Là, il se dirigea vers la Mosquée, où il trouva ‘Umar ibn al-Khattâb, assis entouré d’amis, qui rappelaient la victoire dont Dieu les avait gratifiés et les exploits des uns et des autres face à Quraysh. Lorsque ‘Umar le vit apparaître, ceint de son sabre, il dit :

– Ce chien d’ennemi de Dieu, ‘Umayr ibn Wahab, nourrit sûrement des intentions malveillantes. Il est l’un de ceux qui ont fait échouer notre essai de conciliation avant Badr.

Il entra chez le Messager de Dieu et dit :

– Cet ennemi de Dieu, ‘Umayr ibn Wahab, est venu ici ceint de son sabre.

Le Messager de Dieu répondit :

– Fais-le entrer.

‘Umar alla vers ‘Umayr, empoigna son baudrier et le lui fit passer autour du cou comme une laisse. Le maintenant ainsi, il dit à quelques-uns des compagnons présents :

– Entrez chez le Messager de Dieu, asseyez-vous autour de lui et ne cessez pas d’épier cet hypocrite, dont je me méfie.

Lorsque le Messager de Dieu vit ‘Umar, maintenant le baudrier de ‘Umayr enroulé autour de son cou comme une laisse, il dit à son compagnon :

– Lâche-le, ‘Umar. Viens, ‘Umayr, approche.

‘Umayr s’approcha et salua à la manière des idolâtres :

– Je vous souhaite un bon jour!

Le Messager de Dieu lui dit :

– Dieu nous a gratifiés d’un salut bien supérieur à celui-là, ‘Umayr ! La paix est le salut de ceux qui sont au Paradis.

– C'est un salut que je ne connaissais pas !

– Dis-moi donc ce qui t’amène ici, ‘Umayr !

– Je viens pour mon fils, que vous tenez prisonnier. Fixez une rançon convenable.

– Et pourquoi ce sabre qui est pendu à ton cou?

– Maudit sabre, qui n’a pas su nous épargner le malheur où nous sommes !

– Dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu venu ?

– Je suis venu pour cela et rien d’autre.

– Non. Tu étais assis avec Safwân ibn Umayya dans l’enceinte de la Mosquée. Vous avez évoqué les morts de Quraysh enterrés dans la fosse commune, puis tu as dit : « Si je n’avais une dette à rembourser et des enfants en bas âge, je serais allé tuer Muhammad. » Alors Safwân t’a promis de se charger de ta dette et de tes enfants, si tu parvenais à me tuer. Mais Dieu ne veut pas cela.

– Je témoigne que tu es le Messager de Dieu ! Quand je pense que je n’ai cessé de te démentir, de récuser la Révélation qui te venait du Ciel ! Ce que tu viens de raconter n’était connu que de moi-même et de Safwân. Je sais, maintenant, que c’est Dieu qui t’inspire. Loué soit Dieu qui m’a conduit dans la voie de l’islam.