‘Abd al-muttalîb (V et fin)

Par Mahmoud Hussein

Ils revinrent le lendemain et elle leur dit :

—Quel est le prix du sang chez vous ? Ils répondirent :

—Dix chameaux.

—Rentrez chez vous. Menez votre fils, ainsi que dix chameaux, au pied de votre Dieu et faites tirer les flèches.

Si le sort désigne votre fils, ajoutez dix chameaux, puis encore dix chameaux, et continuez ainsi, jusqu'à ce que votre Dieu soit satisfait. Sacrifiez autant de chameaux qu'il faudra pour le satisfaire. Alors votre fils sera sauvé.

Ils rentrèrent à La Mecque et allèrent tourner autour de la Ka'ba, puis 'Abd al-Muttalib mena son fils 'Abd Allah, ainsi que dix chameaux, au pied du dieu Hubal. Et il s'en remit à la sentence divine. Le préposé tira une première fois. La flèche désigna 'Abd Allah. On ajouta dix chameaux et le préposé tira une deuxième fois. La flèche désigna 'Abd Allah. On ajouta dix chameaux et le préposé retira. Puis il retira encore, et encore, jusqu'à ce que le nombre de chameaux atteignît cent. Alors la flèche désigna les chameaux. Durant tout ce temps, 'Abd al-Muttalib priait Dieu au pied de la statue de Hubal. Les gens vinrent à lui et dirent :

—Ton dieu est satisfait. Il te laisse ton fils. Abd al-Muttalib dit :

—Non, par Dieu, il faut que les chameaux soient tirés trois fois. Le préposé recommença à tirer. La flèche désigna les chameauxune deuxième fois, puis une troisième fois. Alors seulement on arrêta le tirage. Les cent chameaux furent égorgés et il y en eut pour tout le monde et personne n'en fut privé.

C'est depuis lors, dit-on, que le prix du sang fut fixé à cent chameaux.

Les hommes de La Mecque avaient coutume de passer à deux leurs moments de loisir. 'Abd al-Muttalib le faisait en compagnie de Harb ibn Umayya.

Or, 'Abd al-Muttalib comptait parmi ses protégés un juif nommé Udhayna, qui allait sur les marchés, faisant de bonnes affaires et portant sur lui beaucoup d'argent. Cela exaspéra Harb ibn Umayya, qui monta contre lui une bande de jeunes Qurayshites :

—Cet étranger circule parmi nous et vient sur nos marchés avec beaucoup d'argent. Il n'a pas de parents. Par Dieu, si vous le tuez et prenez son argent, vous n'aurez à craindre aucune conséquence. Nul ne vous imposera le tribut du sang.

Ainsi encouragés, deux Qurayshites surprirent Udhayna seul, l'assaillirent, le tuèrent et s'emparèrent de son argent. Puis ils se placèrent sous la protection de Harb ibn Umayya.

Dès que 'Abd al-Muttalib apprit le meurtre de Udhayna, il se mit à la recherche de son assassin. Il finit par découvrir le méfait de son ami Harb ibn Umayya. Il alla le voir, le réprimanda, lui demanda le nom de l'assassin et exigea le prix du sang de son protégé. Harb s'y refusa. La querelle s'envenima entre eux et ils en vinrent aux insultes. Il fallut recourir à un arbitrage.

Ils choisirent d'un commun accord le Négus d'Abyssinie, mais ce dernier refusa d'arbitrer entre eux. Ils s'en remirent alors à la sagesse de Nufayl ibn 'Abd al-'Uzza, auquel les Arabes faisaient souvent appel. Lorsqu'ils allèrent ensemble le voir, il s'adressa à Harb en ces termes :

—Vas-tu affronter un homme plus grand et plus imposant que toi, qui est non seulement moins blâmable, mais de plus noble naissance et de plus fier lignage? Je sais que ta colère gronde, que ta voix porte loin chez les Arabes et que tu es chéri par ton clan. Mais tu affrontes un homme dont la cause est plus valable que la tienne.

Ayant dit cela, Nufayl trancha en faveur de 'Abd al-Muttalib, ce qui provoqua la fureur de Harb, qui lança :

—C'est un signe de la décadence où nous sommes, que je doive accepter ton arbitrage.

Abd al-Muttalib reçut de Harb cent chameaux, qu'il donna au cousin du juif Udhayna. Par ailleurs il récupéra l'essentiel de la somme qui avait été volée à ce dernier, dont une petite part avait été perdue. Il rajouta cette part de son propre argent et donna la somme entière au cousin d'Udhayna.

Après quoi, il cessa de passer ses moments de loisir avec Harb ibn Umayya.



L'épisode du puits de Zamzam comporte une charge symbolique exceptionnelle : ce puits, que jadis l'Ange Gabriel a fait jaillir pour sauver Ismaël et sa mère, est redécouvert par 'Abd al-Muttalib, grand-père de Muhammad. Il établit ainsi un lien de continuité entre l'ancêtre des Arabes et le Prophète. Par ailleurs, la violente dispute qui oppose 'Abd al-Muttalib aux chefs des autres clans de Quraysh illustre l'énorme importance d'un puits dans un tel environnement. L'eau étant la denrée la plus précieuse et les puits étant rares, ceux qui en possédaient un le surveillaient de près. Ib revendaient souvent une partie de l'eau qu'ils en tiraient.