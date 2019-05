Coopération agricole algéro-canadienne : Booster l’agriculture contractuelle

L’Algérie voit sa dépendance alimentaire s’aggraver chaque année. Corollaire : la facture des importations alimentaires est élevée. Cette dépendance vient de l’incapacité de la production nationale à satisfaire une demande croissante de produits agricoles.

Les petites exploitations agricoles représentent la majorité du million d’exploitations agricoles, et la majorité de ces exploitants pratiquent encore une agriculture pluviale extensive ou semi-intensive. «Les multiples aides publiques engagées depuis le début des années 2000 pour soutenir les investissements à la ferme n’ont que partiellement contribué à l’amélioration de la productivité des petits exploitants agricoles», indique le Pr. Ali Daoudi, directeur de la post-graduation et de recherche scientifique à l’Ecole nationale supérieure d’agronomie, et d’ajouter : «L’incapacité de ces politiques à faciliter l’intégration au marché de ces producteurs témoigne de l’échec d’une approche du développement agricole qui suppose que l’accès conjoncturel aux subventions publiques peut sortir les petites exploitations agricoles de leur vulnérabilité économique».

Au fil des années, l’Algérie a développé l’agriculture contractuelle, jusque-là mal exploitée, laquelle s’affirme comme une alternative de choix. Et c’est sur le Canada, pays leader dans le domaine que l’Algérie, à travers le Cread, a jeté son dévolu. Un des objectifs principaux de cette démarche, explique le Pr. Daoudi, chef du projet, est de «sécuriser l’approvisionnement de ces unités spécialisées en produits agricoles, autrefois principalement assurés par les importations et dans une moindre mesure sur un marché au comptant local très irrégulier». Il est également question, d’une part, d’explorer les effets de l’agriculture contractuelle, récemment introduite dans les filières lait, tomate industrielle et les grandes cultures sur les petites et moyennes exploitations en Algérie. D’autre part, ce projet vise une progression des recettes de cultures et de la valeur nette de l’exploitation agricole, une baisse des dépenses d’exploitation des fermes, etc. Aujourd’hui, l’agriculture contractuelle s’érige en un vecteur des exigences nouvelles des consommateurs pour l’environnement et la responsabilité sociale dans l’agriculture. Son développement s’impose. Au-delà des résultats analytiques dudit projet, précise le Pr. Daoudi, des suggestions sont faites au ministère de l’Agriculture et à d’autres intervenants, pour aller vers une 2e génération de contrats. En d’autres termes, il s’agit d’assurer l’accompagnement technique et financier, entre autres, des agriculteurs pour qu’ils puissent améliorer leurs performances.

«Certaines entreprises font mieux que d’autres, mais la tendance générale reste l’insuffisance des investissements en termes de constitution de réseaux d’agriculteurs fournisseurs performants engagés dans une dynamique de croissance durable et inclusive», argumente l’universitaire. Enchaînant, il soutient que «la subvention généralisée pour tous a atteint ses objectifs et ses limites, et le passage à une deuxième génération de mécanismes d’incitation est nécessaire». L’objectif est de «provoquer ou accompagner la transition vers une agriculture contractuelle plus tournée vers l’amélioration des performances productives et économiques des acteurs».

Fouad Irnatene