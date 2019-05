L’entrefilet : Patrimoine pour chaland

Rameutés par l’événement, une cinquantaine d’artisans ont afflué des quatre coins du pays. L’occasion est d’or et la sortie des ateliers ne sera que tout bénéfice. La foire de l'artisanat, qui a ouvert ses portes, donc, mardi soir à Alger, a mis en exergue différentes créations mettant en valeur l'authentique patrimoine algérien. Organisé avec la participation des Chambres d'artisanat et des métiers (CAM) de plusieurs wilayas du pays, le rendez-vous permet de découvrir, quatre jour durant, les joyeux de l'artisanat algérien confectionnés par des artistes qui ont excellé afin de rendre des produits de qualité et contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Divers produits artisanaux sont exposés, dans le cadre de cette manifestation, dont la poterie, la céramique, la dinanderie, la joaillerie, le textile, la broderie, tenues traditionnelles, cuisine et gâteaux traditionnels. Longtemps confiné et par la même complètement méconnu, le large éventail des produits du terroir gagnerait à s’exposer sous l’œil d’un chaland local ou étranger avide d’authenticité.

R. C.