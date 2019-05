Fel hayt au théâtre d’Alger-Centre : Une comédie et un show de haute facture

Le théâtre d’Alger-Centre a abrité, mardi soir, pour la seconde soirée, le spectacle tant attendu par les passionnés du quatrième art «Fel hayt» (dans le mur), mis en scène par le talentueux Abdelkader Djeriou. L’ex-cinéma Casino a affiché complet une demi-heure avant le début du show.

Le spectacle est humoristique à la base, avec une profonde exploration de la réalité sociale et politique de notre pays. Tout commence lorsque le monarque totalitaire «Daim» (incarné par Benabdallah Djellab) charge son valet et bras droit «Meftah» de lui ramener un médecin pour le guérir de sa stérilité. Face aux difficultés rencontrées pour lui faire comprendre son diagnostic, Daim s’impatiente et fait appel à un charlatan qui lui promet monts et merveilles, mais surtout, qui lui fasse entendre ce qu’il désire entendre. Une seconde histoire ponctue le déroulement de l’histoire; celle de deux jeunes hommes, le premier est aveuglé par l’amour de sa dulcinée et ne jure que par la date de son mariage, tandis que le second, révolté pour sa situation précaire et celles de ses semblables, ne cesse de gagner en popularité dans les réseaux sociaux. Les deux histoires se rencontrent au milieu de la trame pour donner un pur plaisir théâtral à l’assistance avec un recourt intensif à l’humour et de situations burlesques. Une vraie comédie portée par un haut sens du spectacle dont excelle Abdelkader Djeriou.Connu pour son style franc et direct, le metteur en scène a mis en exergue la culture populaire algérienne, notamment à travers une scénographie originale signée Youcef Abdi, dont le décor est fait de murs et de lucarnes.

Des références artistiques propres à l’Algérie profonde ont été présentées par des musiciens de gasba et de guellal, des verves poétiques du Melhoun et de l’ancien rai, ainsi que des symboles de charlatanisme de l’imaginaire collectif. Produite par le théâtre régional de Sidi Bel Abbès, «Fel hayt» a participé à la treizième édition du festival national du théâtre professionnel FNTP. Elle a glané une grande popularité, ce qui explique la salle archicomble lors des deux dernières présentations au théâtre d’Alger-Centre.

Kader Bentounès