Grand angle : Agir

Que penser de l’appel au calme lancé par les Etats-Unis et l’Egypte en direction des acteurs libyens ? Peut-on vraiment croire qu’un tel appel est sincère, et que les deux pays pensent réellement que l’urgence aujourd’hui est de parvenir à «une solution politique et d’empêcher toute escalade». Si le doute est permis, c’est parce que ces pays et d’autres qui ont les moyens d’influer sur le cours des évènements en Libye semblent au contraire laisser faire. Certes, aucune occasion n’est manquée pour vanter la solution politique et le dialogue entre les deux parties qui s’entretuent depuis le 4 avril pour Tripoli. Mais en même temps, ces parties extrarégionales et d’autres plus proches vont à contre sens de leurs déclarations officielles. Il est en effet difficile de croire que le maréchal Haftar agisse de son propre chef et ne bénéficie pas d’un soutien de leur part. Sans cela il n’aurait jamais osé s’attaquer au Gouvernement d’union nationale qui est reconnu par la communauté internationale. Ainsi, on a la nette impression que ces parties veulent introniser le maréchal Haftar. Ce dernier aura tout fait - lutte contre le terrorisme, sécurisation des champs pétroliers- pour s’imposer comme l’interlocuteur incontournable de ces parties. «Si vous cherchez une formule de paix, vous ne pouvez pas ignorer quelqu’un qui n’est pas en contrôle, mais qui exerce la plus grande influence sur 75% du territoire et 70 à 75% des champs de pétrole. Vous ne pouvez pas dire : «il n’existe pas, je ne veux pas traiter avec lui», avait fait remarquer Ghassan Salamé. Dès lors, il n’est pas étonnant de voir que le soutien apporté à Fayez al Sarraj faiblisse à fur et à mesure alors que son rival au contraire pèse chaque jour un peu plus dans le jeu libyen. À telle enseigne que désormais il s’attaque même ouvertement à l’émissaire onusien Ghassan Salamé, critiqué et accusé de partialité sans pour autant qu’il ne soit défendu par le Conseil de sécurité où siègent trois membres qui ne cachent plus leur soutien à Haftar. Pourtant l’émissaire de l’ONU n’a pas manqué de mettre en garde contre les dangers encourus par la Libye si l’offensive militaire de l’homme fort de l’est libyen venait encore à se poursuivre. Devant le Conseil de sécurité, Ghassan Salamé a affirmé que «la violence aux abords de Tripoli n’est rien d’autre que le début d’une guerre longue et sanglante sur les rives sud de la Méditerranée». De même, a-t-il mis en garde, la poursuite des combats en cours risquait de «conduire à la division permanente du pays». Comment la communauté internationale, critiquée à juste titre par l’émissaire onusien pour son manque de «motivation morale» à mettre fin au conflit peut-elle rester sourde. A moins qu’à terme l’objectif recherché est la partition de la Libye et ce même si Haftar se défend de vouloir contribuer à la réalisation d’un tel dessein, contre lequel aussi certains experts mettent en garde car, selon eux, «la division ne conviendra ni aux Libyens, ni aux peuples des pays voisins, car elle risque de créer de nouvelles catastrophes dans la région». Mais il n’est un secret pour personne que la Libye est avant tout convoitée pour son pétrole. Et dès lors que les marionnettistes ont l’assurance que leurs intérêts géostratégiques seront préservés, peut importe le nombre de morts et le sort des vivants.

Nadia K.