Athlétisme : L’Algérien Lahoulou, engagé dans deux meetings

Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou disputera le 400m/haies des meetings de Stockholm et Prague, prévus respectivement les 30 mai et 3 juin, a-t-on appris de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Lahoulou, champion arabe et africain en titre, reste sur une assez bonne performance au Challenge mondial de l'IAAF, disputé le 21 mai à Nanjing (Chine), où il avait occupé la 4e place avec un chrono de 49.38. A Stockholm, Lahoulou sera opposé à certains grands spécialistes de l'épreuve, notamment, l'Irlandais Thomas Barr (49.41), le Suédois Carl Bengtstrom (50.20), le Polonais Patryk Dobek (49.23), les Américains TJ Holmes (48.30) et Kenneth Selmon (48.12), ainsi que l'Estonien Rasmus Magi (49.69) et le Norvégien Karsten Warholm (47.64). Même cas de figure au Mémorial Josef-Odlozil de République tchèque, puisque là encore, Lahoulou sera confronté à certains bons hurdlers, notamment les Américains Johnny Dutch (47.63) et Kenny Selmon (48.12), ainsi que le Sud-africain Cornel Fredericks (48.14), le Polonais Patryk Dobek (48.40) et le Russe Timofey Chalyy (48.57). Auteur de 48.95 aux derniers Championnats arabes disputés au Caire (Egypte), Lahoulou s'est fixé comme principal objectif cette saison les Jeux Africains au Maroc et les Mondiaux de Doha.