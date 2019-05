FAF : Réunion aujourd’hui sur les compétitions africaines interclubs

Des responsables des clubs qui représenteront l'Algérie dans les prochaines compétitions africaines 2019-2020 sont conviés à une réunion de travail avec la Commission de l'organe de première instance (OPI), aujourd’hui, au siège de la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué cette dernière.

Les clubs concernés sont l'USM Alger, champion d'Algérie en titre qui disputera la Ligue des champions, son dauphin la JS Kabylie et le Paradou AC (3e) qui sera engagé dans la Coupe de la Confédération. Des responsables du CR Belouizdad et de la JSM Béjaïa seront également présents à cette réunion avec l'OPI, car il s'agit des finalistes de la Coupe d'Algérie dont le vainqueur disputera également la C3. «La réunion avec les représentants des clubs sera élargie aux services de sécurité ainsi qu'aux Directions de la Jeunesse et des Sports concernées», a-t-on indiqué de même source, en précisant que le débat portera essentiellement sur «l'octroi des licences CAF» tout en essayant de «sensibiliser» les clubs en prévision de leurs aventures continentales. La Commission de l'OPI est présidée par l'ancien défenseur central de l'USM Alger, Réda Abdouche.