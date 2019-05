Dans la lucarne : On s’en est bien sorti

Il y a lieu d’être heureux que notre championnat national de Ligue1 se termine dans les temps et surtout avec des lauréats connus et acceptés par tous. Le verdict a été, somme toute, une fin heureuse pour ceux qui gèrent notre football national. Il y a lieu de relever que la tâche de nos gestionnaires n’était pas une mince affaire surtout avec le hirak et autres qui avaient tenté de «toucher» aussi au ballon rond. D’abord, il faut dire qu’on avait fait des tentatives lors de l’organisation des AGO de la FAF et de la LFP. Quelques mesures prises, çà et là, autour d’un « repas copieux » pour que les idées des uns et des autres redeviennent plus claires en prônant l’apaisement et surtout le bon sens. Ces deux AGO où l’on avait fait « miroiter» le pire, surtout après la présence de Mohamed Raouraoua lors du conclave de la FAF n’a pas pu dissuader les membres de l’AG, plus d’une centaine, d’adopter les bilans moral et financier. Ceci d’une part, d’autre part, les craintes nées des difficultés d’apurer les matches en retard à temps, du fait qu’après la 26e journée, il fallait que tous les clubs jouent le même jour et à la même heure. Là, il faut dire que des clubs astucieux existent dans notre football pour voler 10 à quinze minutes pour voir ce qu’il y a à faire quant au résultat final d’un match. Ces problèmes sont venus suite au fait que nos représentants aux compétitions internationales avaient accusé beaucoup de retard. Ce qui avait d’une manière indirecte obligé la LFP a les soumettre à de «véritables marathons» pour qu’ils jouent obligatoirement ces matches en retard comme prévu. De plus, il fallait faire des choix, sinon on risquait de faire durer notre championnat dans le temps. Ce qui pourrait ne plus lui trouver des «créneaux» pour le terminer avant la fin du mois de mai comme le stipule les règlements de la FIFA. De plus, il s’agit d’une période qui coïncide avec la CAN 2019. Djamel Belamdi aura besoin de ses joueurs frais et surtout capables de tenir la comparaison. On ne sait comment la LFP qui gère les compétitions de Ligue 1 et 2 a procédé pour concocter une programmation stricte et ferme pour tout arrêter et faire en sorte que la compétition nationale se termine dans les temps. C'est-à-dire le 04 mai pour la Ligue 2 et le 26 mai pour la Ligue 1. Une

«prouesse» qui laisse les observateurs un peu bouche bée. Une béatitude qui ne peut qu’encourager les acteurs à œuvrer dans le sens afin de permettre à notre football de retrouver sa «voie» et surtout sa stabilité administrative au niveau de nos structures. Malheureusement, ces derniers temps ont connu des interférences qui ont eu des effets directs sur le développement de notre football au niveau de son environnement direct africain et arabe. On aurait aimé que notre football donne une grande importance à l’éthique sportive pour une meilleure moralité. Ce qui n’est pas encore le cas. Il y aura encore beaucoup de travail à accomplir. Ce qui est, on n’en doute pas, la voie à suivre pour espérer s’en sortir. Ce qui reste l’objectif à atteindre quoi qu’il en coûtera !

Hamid Gharbi