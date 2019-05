Equipe nationale : Début partiel du stage de Sidi-Moussa

Les premiers joueurs concernés par le stage d’avant la CAN-2019 sont arrivés à Sidi-Moussa, ce lundi 27 mai. Le gardien de but Raïs M’bolhi était le premier à avoir ouvert le bal. Il est soumis depuis trois jours à un programme à la carte, lui qui est resté inactif pendant plus d’un mois en raison d’une fracture à un doigt. Numéro 1 dans les buts de l’EN, M’bolhi est concerné par la première partie du stage où il est question pour le staff technique national de remettre à niveau les éléments qui souffrent d’un manque de compétition pour cause de blessure.

Ce mardi, M’bolhi est rejoint par le milieu de terrain Adlène Guedioura qui a eu suffisamment de temps pour savourer quelques jours de repos après la fin de la Championship. La présence du milieu défensif à Sidi-Moussa constitue une grosse surprise en soi tant est personne ne s’attendait à sa convocation pour la CAN. Visiblement, les défections de plusieurs éléments (tous des sentinelles) ont poussé Djamel Belmadi à faire appel au milieu de terrain de Notingham Forrest qui présente la particularité d’avoir un capital expérience considérable.

Depuis lundi, plusieurs joueurs dont Locif, Boudaoui, Zeghba et Bounedjah ont gonflé un peu plus le groupe. Tous sont soumis à un entraînement à la carte en attendant que le reste du groupe se complète.

Il est prévu qu’un autre groupe de joueurs arrive à Sidi-Moussa ce jeudi 30 août. Sont concernés entre autres Riyad Mahrez, l’attaquant de Manchester City, Ramy Bensebaini, le défenseur du Stade Rennais et encore Aissa Mandi le défenseur du Real Bétis. Comme précisé en préambule, le groupe se complètera le 3 juin prochain, date du coup d’envoi effectif de la première partie du stage de préparation, qui s’étalera jusqu’au 8 juin, date du départ de l’équipe pour Abu Dhabi où elle peaufinera sa préparation jusqu’au 19 du même mois. D’ici là, l’EN jouera deux matches de préparation face au Burundi le 11 et le Mali le 16. Reste à être fixé sur le contenu de la liste des 23 joueurs qui seront du voyage pour le Caire. Selon certaines indiscrétions, Djamel Belmadi attend la qualification d’Andy Delort par la Fifa pour communiquer sa liste, le sélectionneur national étant décidé à retenir dans son groupe le puissant attaquant de Montpellier.

L’affaire devrait connaître son dénouement dans les heures à venir…

Amar B.