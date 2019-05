Tizi Ouzou : Engagement pour le changement

Les étudiants et enseignants de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) ont investi hier les ruelles de la ville des Genêts pour revendiquer le changement radical du système politique, le départ de ses tenants et l’instauration d’une nouvelle République consacrant le respect des droits, des libertés et une justice indépendante.

La marche de la communauté universitaire, la 14e du genre depuis le début de la dynamique populaire du 22 février, s’est ébranlée du campus universitaire Hasnaoua pour sillonner les principales artères de la ville et retrouver à la fin son point de chute habituel, le mémorial des Martyrs de la wilaya de Tizi-Ouzou sis à l’entrée ouest de cette ville. Tout au long de cette manifestation, les marcheurs ont scandé à gorge déployée les slogans habituels de la dynamique populaire pour le changement radical du système politique en place en Algérie, notamment «Système dégage!», «Pour une nouvelle République», «Non aux élections!», «Pour une transition de rupture»… Des pancartes et des banderoles sur lesquelles sont transcrits les mêmes slogans ont été également déployés par les étudiants et enseignants participant à cette marche populaire organisée par la coordination locale des étudiants de l’UMMTO (CLE). Les manifestants ont par ailleurs observé une minute de silence à la mémoire du militant politique Kamel Eddine Fekhar, décédé hier dans un hôpital de Blida, suite à des complications dues à la grève de la faim qu’il avait observée depuis plusieurs jours. De leur côté, des avocats du barreau de la wilaya de Tizi-Ouzou ont observé le même jour un sit-in devant la Cour de justice de la même ville pour exiger le changement radical du système et l’établissement d’un véritable Etat de droit, de justice et le respect de toutes les libertés. Les slogans habituels de la dynamique populaire du 22 février ont été aussi scandés par les avocats qui étaient vêtus de leurs toges noires. Les avocats présents ont par ailleurs rendu hommage au défunt Kamel Eddine Fekhar.

Bel. Adrar