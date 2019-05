SIDI BEL-ABBèS : Des réformes profondes

Les mardis se suivent et se ressemblent pour la communauté universitaire qui, même si elle est de moins en moins nombreuse dans ses dernières manifestations, tient à marquer le pas et maintenir la cadence pour exprimer les revendications et réitérer son engagement à poursuivre le mouvement de contestation.

Des dizaines d’étudiants se sont donnés rendez-vous hier une nouvelle fois pour scander des slogans exigeant surtout l’engagement de réformes profondes d’un mode de gouvernance et l’accompagnement de cette phase de transition par des personnalités nationales reconnues pour leur intégrité et leur nationalisme. Le même mot d’ordre est repris en chœur lors de cette marche relativement timide au vu du nombre des manifestants venus en signe de solidarité et de soutien à un élan national estudiantin.

Beaucoup plus symbolique, cette marche se voulait une continuité de l’action entamée et une forme d’expression de l’élite à se prendre en charge et à participer à l’édification du pays. Deux ou trois heures furent suffisantes pour véhiculer le message et signifier la présence de la communauté universitaire dans cette mutation nationale.

A. B.