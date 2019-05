Béjaia : Le peuple souverain

Les étudiants de l’université Abderrahmane-Mira, Bejaia, ont battus le pavé hier, lors de la traditionnelle marche des mardis pour rejeter encore une fois les élections du 4 juillet et exiger le changement radical du système en place qui gère encore le pays. Ils étaient des centaines étudiantes et étudiants à emprunter les principales artères de la ville en ce mois de jeûne et sous la canicule. Du campus de Targua Ouzemour jusqu’à la place de la liberté d’expression Saïd-Mekbel et sur tout le trajet, les manifestants scandaient des slogans pour un changement radical du système, le départ du gouvernement de Bedoui en place et du président par intérim qui doit impérativement laisser une commission de transition gérer les affaires courantes du pays. Des pancartes ont été brandies avec les «Système Dégage» «Pas d’élections ni de prolongation. Tatenahaw ga3 el issaba». Ainsi, les élections sont d’ores et déjà rejetée par les manifestants dont le mouvement populaire ne s’essoufflera pas et maintiendra la pression sur le pouvoir jusqu’au départ de ceux qui ont faillis dans la gestion de l’Algérie particulièrement ces 20 dernières années sous le règne du régime de l’ex-président démissionnaire. Les étudiants ne cessent de demander chaque jour le départ du système car le peuple demeure la seule source du pouvoir. Par ailleurs, la rue continue de s’exprimer tous les mardis et les vendredis jusqu’à ce que le pouvoir en place prenne en compte les doléances du peuple qui demande seulement son départ avec tout le système en place.

M. Laouer