Don de sang : Le mouvement sportif s’implique

Une grande affluence, composée essentiellement des acteurs du mouvement sportif algérien, a caractérisé la campagne de collecte de sang organisée lundi en soirée au niveau de l'esplanade de Riadh El-Feth (Alger) par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), en collaboration avec l’Agence nationale du sang (ANS). Rehaussée par la participation des ministres de de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, et du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, ainsi que du président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et patron de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, l'opération a consacré, l'espace d'une soirée, les valeurs nobles de solidarité et d'entraide sociale des sportifs, dirigeants, cadres, responsables d'institutions sportives, avec les malades.

«Cette initiative humanitaire et caritative a été initiée afin d'essayer d'élargir ce genre d'actions de sensibilisation auprès du mouvement sportif national dans ses différents corps (ministère, COA, fédérations, clubs, dirigeants, entraîneurs, athlètes, arbitres, supporters, journalistes et toute la société civile)», a expliqué à l'APS le président de l'ONJSA, Youcef Tazir, très content de l'affluence qu'a connue le rendez-vous.

Nouvellement inscrite dans le cadre des activités de l'ONJSA, cette opération avait pour objectif d'alimenter les différents établissements hospitaliers en sang pour la prise en charge des malades. Encadrée par des médecins et paramédicaux de l'ANS, cette action caritative a traduit l'élan de solidarité entre les Algériens durant ce mois sacré de Ramadhan. Outres les personnalités sportives, l'initiative a enregistré la participation de plusieurs cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, de directeurs de la Jeunesse et des Sports nouvellement désignés, de présidents de fédération, d'anciennes joueuses internationales de handball, de journalistes, d'athlètes de l'équipe nationale de Muay Thai et de lutteurs, entre autres. Les initiateurs ont promis de renouveler l'opération à chaque fois que c'est possible, et de l'inscrire dans le plan d'action annuel de l'ONJSA, au même titre que les autres activités qui ont eu un écho favorable auprès de la société.