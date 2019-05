Oran : Un état civil

La mobilisation des étudiants à Oran réclamant le départ de tout le système est toujours intacte. Comme chaque mardi, les étudiants se sont rassemblés à la place 1er novembre avant d’emprunter le même itinéraire habituel qui abouti au rond point du siège de la wilaya en passant par les rues Emir Abdelkader et Larbi Ben M’hidi. Tout au long du parcours de cette marche, les étudiants ont scandé des slogans hostiles à des responsables qu’ils considèrent comme une continuité du système et ont exprimé leur attachement non négociable à un Etat civil dans le fond et dans la forme. Sur les pancartes et banderoles déployées pendant la marche, les étudiants ont réitéré une bonne partie des revendications principales qui accompagnent le mouvement du 22 avril depuis son déclenchement, étant donné, que d’autres ne sont plus d’actualité. Ainsi, ils ont dit oui à « un Etat où c’est le peuple qui décide » lit-on les pancartes brandies hier. Dans cette même optique, les étudiants font des propositions, qui constituent à leurs yeux, une alternative à la feuille de route tirée de la constitution pour sortir de la crise actuelle. Parmi ces propositions reprises par nombreuses affiches « un gouvernement de transition dirigée par une personnalité consensuelle ».

D’autres parlent « d’un gouvernement de compétences ». Durant la marche, les manifestants ont aussi exprimé leurs craintes quant à cer@tains facteurs qui menacent la cohésion et l’unité du peuple algérien et de la nation « non au régionalisme, non à l’ethnisme, non au confessionnalisme, oui à une Algérie libre » a-t-on lit sur une affiche brandie par une étudiante. Les manifestants ont fait savoir, par la même occasion, que leur mouvement était solide et immunisé contre « les tentatives de diversion et de division ». Ils estiment qu’ils partagent le même combat et les mêmes aspirations de tous leurs concitoyens à travers le territoire, à savoir bâtir une Algérie libre et un Etat civil qui consacre la souveraineté du peuple. Ils font savoir ainsi que leur mobilisation dans la rue va se poursuivre jusqu’à la satisfaction des revendications. Comme chaque mardi, les étudiants ont réitéré leur attachement au caractère pacifique de leur mouvement.

A. S.