Marche des étudiants, Sétif : Une Algérie Nouvelle

Une fois encore, les étudiants des deux universités Ferhat-Abbas et Mohamed-Lamine-Debaghine se sont donné rendez-vous sur l’espace traditionnel situé entre le parc Mall et le siège de la wilaya, pour réitérer leurs revendications et appeler au changement radical et à de profondes réformes.

Sous le soleil de plomb qui pesait sur la cité, les nombreux étudiants accompagnés d’autres membres de la communauté universitaire, continuaient de faire état de leur rejet des élections présidentielles du 4 juillet et appeler a une Algérie libre et indépendante non sans exprimer leur attachement à la patrie et aux valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre.

Drapés de l’emblème national ces universitaires évoluaient comme d’habitude dans un climat pacifique ce qui honore la jeunesse algérienne qui donne une image de respect et de civisme affirmé à travers le monde, ils ne ratent aucune occasion de rendre un vibrant hommage à leurs aînés qui ont quitté les bancs de l’université et des lycées pour rejoindre en 1956, les rangs de la Révolution. Dans un décor tout aux couleurs nationales, cette même reconnaissance était aussi exprimée à l’endroit de l’ANP digne héritière de l’ALN au moment ou un excelle un service d’ordre qui comme d’habitude, assuré par les services de police. «Chaque mardi que Dieu fait et jusqu’au changement, nous serons là pour revendiquer cette aspiration profonde d’une Algérie nouvelle, de progrès et de prospérité, de justice sociale et de valeurs démocratiques toutes à l’honneur de notre pays et de tous ces jeunes qui constitue une force inébranlable en Algérie et sont plus que jamais jaloux d’aller vers une deuxième république» souligne Farid qui comme beaucoup d’autres ne cesse d’appeler pour cela, à un changement radical.

Dans cette foule visiblement bien structurée, toutes les intrusions sont visiblement bien surveillées par ces jeunes étudiants pour que ce mouvement reste dans son cadre et ne déborde pas.

F. Zoghbi