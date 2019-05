Aéroport d’Alger : Les compagnies arabes et turque maintenues à l’ancienne aérogare

L'activité des compagnies aériennes arabes et turque a été maintenue dans l'ancienne aérogare de l'Aéroport international d'Alger Houari-Boumediène, alors que les autres compagnies sont affectées à la nouvelle, a indiqué le directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Tahar Allache. Cette répartition des compagnies et des traitements des vols vise à spécialiser chacune des deux aérogares de l'Aéroport Houari-Boumediène, a précisé M. Allache. Les vols domestiques aussi sont traités au niveau de l'ancienne aérogare. L'aéroport national sera consacré aux vols du pèlerinage (hadj et omra), a-t-il ajouté. L'aérogare actuelle du hadj et omra sera, quant à elle, détruite complètement et fera partie de l'assiette foncière qui accueillera une autre aérogare, dont les travaux seront lancés en 2028. La mise en service de la nouvelle aérogare a été entamée le 29 avril dernier par des vols de la compagnie Air Algérie à destination de Paris. Tassili Airlines avait également annoncé le transfert de l'ensemble de son activité liée au traitement des vols internationaux vers la nouvelle aérogare de l'Aéroport international d'Alger, et ce concernant le déroulement des vols en partance et en provenance de Nantes et de Strasbourg.