Militant des droits de l’homme : Décès de Kamel Eddine Fekhar

Kamel Eddine Fekhar, militant des droits de l’homme, est décédé hier au Centre hospitalo-universitaire de Blida, a confirmé l’APS auprès de sources concordantes. Kamel Eddine Fekhar (54 ans) est décédé après avoir été transféré pour des soins intensifs dans un service spécialisé de réanimation, après la détérioration de son état de santé suite à une grève de la faim, selon ses proches. Selon une source au service des urgences du CHU de Blida, le défunt a été transféré vers la structure, lundi soir, et était dans un état comateux.

Il a trouvé la mort vers six heures, hier. Fekhar avait été admis au pavillon carcéral de l’hôpital de Ghardaïa, le 26 avril dernier, avant d’être transféré dans, la nuit de lundi à hier, vers le CHU de Blida. Ancien militant de la fédération du FFS, Fekhar, médecin généraliste, est considéré comme un militant des droits de l’homme et a été incarcéré à plusieurs reprises pour divers délits.