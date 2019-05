La présidente de l’Association Iqraa, Aïcha Barki, n’est plus : Un parcours riche d’engagement

La présidente de l'association algérienne d'alphabétisation Iqraa, Aïcha Barki, est décédée, lundi, à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie.

Membre du Conseil de la nation, Mme Barki a longuement lutté pour l'élimination de l'analphabétisme chez les femmes et œuvré en faveur de l'enseignement des adultes en Algérie, en présidant, durant des décennies, l'association nationale d'alphabétisation Iqraa. La défunte sera inhumée après la prière d'El-Asr au cimetière Sidi Ziane (Eucalyptus). Née le 12 juillet 1946 à Aïn Bessam, Aïcha Barki entame sa carrière dans l'enseignement au sein des sections d’alphabétisation, en 1963, pour obtenir, ensuite, un poste d'enseignante à El-Harrach, puis à l'école Mohamed-Akbal (Alger-Centre). Elle occupe, par la suite, le poste de directrice de l'école El- Mouahidine et décide de partir à la retraite, après avoir bouclé 32 ans dans ce domaine. La regrettée était connue pour son militantisme dans le domaine des droits de l'homme, en étant l'une des fondatrices de l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH). Le 29 décembre 1990, elle décide de créer l'association d'alphabétisation Iqraa, proclamée officiellement le 8 juin 1991, en concomitance avec la Journée arabe d'alphabétisation. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la famille de la défunte, dans lequel il lui a exprimé ses sincères condoléances et ses plus profonds sentiments de compassion. «Nous avons appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de notre consœur, la militante Aïcha Barki, que Dieu la comble de Sa grâce et de Sa miséricorde. Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à retracer le parcours honorable de la défunte qui témoigne de son dévouement à sa patrie, de ses contributions au sein du mouvement associatif et de son engagement à accomplir pleinement ses missions parlementaires», a-t-il écrit, dans sa lettre. «En cette pénible épreuve, nous nous résignons à la volonté de Dieu, Tout-Puissant, en le priant de la combler de sa grâce et de sa miséricorde. Je tiens également à vous exprimer mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion», a ajouté M. Goudjil.