Le chef de l’État reçoit le Premier ministre : Réunir toutes les conditions pour un bon déroulement des examens

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a mis l’accent, hier à Alger, sur “la nécessité de réunir toutes les conditions nécessaires pour le bien-être des candidats et encadreurs et le bon déroulement des examens, tous cycles confondus”, indique un communiqué de la présidence de la République.

Lors d’une audience accordée au Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui lui a présenté un exposé sur les mesures prévues pour une bonne organisation des examens de fin d’année, la fin du mois sacré du ramadhan et l’Aïd el fitr ainsi que les préparatifs de la saison estivale, le chef de l’Etat a mis l’accent sur “la nécessité de réunir toutes les conditions nécessaires pour le bien-être des candidats et encadreurs et le bon déroulement des examens, tous cycles confondus”, précise la même source. Concernant la saison estivale, M. Bensalah a insisté sur “l’impératif d’exploiter tous les moyens disponibles et d’assurer une bonne coordination entre tous les secteurs concernés pour garantir la sécurité des estivants, notamment sur les plages et les routes”. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue “la situation politique et socioéconomique du pays”, particulièrement la situation politique actuelle du pays ainsi que les obstacles entravant le processus électoral”, souligne la même source.