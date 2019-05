M. Larkèche, expert international en gestion des risques, à propos de la corruption : «Plusieurs possibilités de se réapproprier les sommes dérobées»

La corruption continue à défrayer la chronique économique et politique. Les dossiers s’entassent. Les épiphénomènes étendent leurs tentacules. Invité hier de la Chaîne III de la Radio algérienne, le Pr Larkèche, expert international en gestion des risques, déplore d’emblée, qu’en dépit d’une loi promulguée en 1978, interdisant la présence intermédiaires dans le commerce extérieur, les délits de surfacturation et d’octroi de commissions ont continué de progresser de façon exponentielle sous tous les régimes qui se sont succédé. A ce sujet, M. Chems-eddine Hafiz, avocat, qui assiste les entreprises internationales qui investissent en Algérie, avait précisé que «s’il est vrai qu’au lendemain de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, l’Etat avait le monopole sur l’ensemble des importations et exportations (loi n° 78-02 du 11 février 1978), alors que le secteur privé était marginalisé, depuis 1991, l’économie algérienne s’est totalement modifiée. La législation algérienne l’a inscrite dans un cadre d’économie de marché». D’autre part, l’invité de la radio a indiqué que l’Algérie a devant elle plusieurs possibilités de se réapproprier les «sommes assez importantes» qui lui ont été dérobées, précisant que la corruption a commencé durant le pouvoir du défunt président Houari Boumediène, une période durant laquelle, dit-il, on a commencé à procédé à des importations «massives et diverses» d’usines clés en mains. Autant en Algérie qu’à l’international, particulièrement en France où, signale-t-il, un certain nombre de ces intermédiaires véreux a pu trouver refuge «pour digérer les sommes colossales qui ont été spoliées», le phénomène a eu des effets néfastes à plusieurs niveaux. Sur les quelque 1.000 milliards de dollars investis dans le pays durant une période de 20 années, l’intervenant confirme que 10% de cette somme, environ 100 milliards, ont été l’objet de détournements sous des formes les plus diverses. Et précise que le processus de récupération de l’argent qui a été volé au pays est déjà enclenché».

Dans cette optique, le Pr Seddik Larkèche, Docteur en sciences de gestion et en sciences politiques et titulaire du diplôme d’avocat (Capa), précise que le «poison» de la corruption «se manifeste sous différentes formes avec, certaines fois, des stratégies complexes ne permettant pas d’identifier les acteurs en présence et les montages opérés. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons matérialiser le ‘‘poison’’ algérien dans différentes sphères». Il s’agit, selon lui, de «commissions occultes d’intermédiaires, algériens et étrangers, des marchés internationaux de l’Algérie. Ce segment est le plus prisé. Il permet d’obtenir, dans des délais très courts, des sommes en devises, à l’abri du fisc algérien, dans des paradis fiscaux ou recyclées par l’acquisition de biens immobiliers à l’étranger».

L’expert relevait aussi «les monopoles de segments stratégiques de l’économie nationale. Privilèges obtenus grâce à la collusion de certains caciques du régime qui ont souvent contribué au démantèlement du secteur public». S’ajoutent «le détournement du foncier (terrains agricoles, industriels à des prix symboliques), souvent avec la complicité de hauts fonctionnaires, les allocations de crédits bancaires, sans réelle justification économique, les surfacturations dans les importations et les sous-facturations dans les exportations ont facilité une fuite importante de capitaux».

Fouad Irnatene