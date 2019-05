Le professeur en droit public à l’université, Allaoua Laïb : «Bensalah représente la stabilité du pays»

Le professeur en droit public à la faculté de droit à l’université Alger 1, Allaoua Laïb, a écarté, hier, à notre forum, la possibilité de réaliser la revendication des manifestants, c’est-à-dire vouloir le départ du chef de l’Etat. Il précise que Bensalah préside la plus haute institution de l’Etat garante de la stabilité du pays. A propos des revendications des manifestants depuis des mois, sur le départ des «3 B», l’invité de notre forum a estimé qu’il faut voir Bensalah au tant qu’institution et non pas comme personne ayant un passé politique dans le pouvoir», d’autant plus que «les prérogatives de Bensalah sont limitées, dans cette période de transition, par la Constitution. Ce qui veut dire que «Bensalah n’a aucune influence sur le processus électoral», mais que son départ risque de mener vers une instabilité à l’intérieur du pays et des interrogations à l’extérieur. «Je suis d’accord et j’adhère à toutes les revendications des Algériens qui sortent manifester sauf celle qui exige le départ de Bensalah, car cela peut engendrer de graves dérives institutionnelles.»

H. Hichem