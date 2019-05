M. Allaoua Laïb, invité de Notre Forum : L’élection, le plus tôt possible

- Des solutions, c’est possible dans le cadre constitutionnel.

- Le chef de l’État est incontournable pour le processus électoral.

- Le cadre juridique qui donnera naissance à la commission d’organisation des élections est en cours d’élaboration

Au terme de l’expiration du délai légal pour le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle, il n’y a eu que deux postulants qui ont déposé officiellement leur dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Que se passera-t-il s’ils ne réunissent pas les conditions fixées par la loi électorale ?

Invité à notre forum pour apporter un éclairage sur cette question et d’autres situations inédites que traverse notre pays, le professeur en droit constitutionnel, Allaoua Laïb, estime qu’il faut attendre dix jours, prévus par les articles 140 et 141 de la loi organique des élections, pour savoir ce que va conclure le Conseil constitutionnel. Il ajoutera que ce dernier peut établir un constat de non-validité des dossiers examinés, d’où l’impossibilité de la tenue des élections présidentielles dans les délais arrêtés. «Le Conseil constitutionnel sera dans l’obligation de déclarer une situation de fait, en l’occurrence l’absence de candidats.

Car cette institution n’a pas le droit d’arrêter l’élection présidentielle, de l’annuler, de la reporter ou de la suspendre», dira Dr Laïb qui précisera : «Qu’il n’existe aucune disposition juridique dans la Constitution, la loi électorale ou dans le règlement du Conseil constitutionnel qui évoque le cas d’absence de candidats à un scrutin, et donc de l’annulation ou le report du scrutin». Notre invité relèvera que la Constitution actuelle ne répond pas à ce cas précis, a beaucoup d’autres aléas et est remplie de vides juridiques «voulus».

Pourtant, une décision politique doit être quand même annoncée et c’est au chef de l’Etat de le faire, estime le constitutionnel. Notre invité dira que Bensalah a la prérogative, par exemple, de nommer de hauts cadres et de convoquer, une nouvelle fois, le corps électoral. Il peut donc encore débloquer la situation. Dans ce cas, et en cas d’application des dispositions de l’article 103 de la Constitution, le chef de l’Etat en exercice restera en fonction, jusqu’au jour où le nouveau président sera élu. Pour ce qui est de la nature de la prochaine étape, le spécialiste affirme que celle-ci sera une étape normale de 90 jours et non transitoire, car le chef de l’Etat dans ce cas, est obligé à transférer, lui-même, le pouvoir à un président élu, afin de ne pas tomber dans le vide constitutionnel. C’est ce qu’il appelle «interprétation par le but ou par le résultat», conformément à l’article 103.



«Je souhaite seulement qu’on prenne le temps de mettre en place une haute instance indépendante d’organisation et de contrôle des élections dont les membres seront désignés par la société civile sur la base d’un consensus politique entre tous les acteurs politiques, y compris les représentants du hirak.»

Pour Dr Laïb, le cadre juridique qui donnera naissance et encadrera légalement cette instance est en cours d’élaboration et «on espère que ces textes répondront aux revendications et doléances des Algériens, car ce sont les missions et prérogatives de cette instance et sa composante qui peuvent constituer les garanties pour que cette solution soit acceptée.

Dr Laïb se déclare contre toute période de transition qui ne soit pas encadrée par des textes de loi. «On ne peut pas avoir une transition légale, si on n’est pas dans une situation politique régie par les lois. Soyons logiques. Si on est dans une situation transitoire, le droit ne marche plus. Tout peut dériver.»

Concernant la création de l’ instance qui organisera et supervisera les élections, Dr Laïb affirme que les négociations entre plusieurs parties mènera à créer cette instance indépendante. Il estime d’abord que «l’appel de l’Armée nationale populaire (ANP) était clair, il signifie que cette instance devra être mise en place le plus rapidement possible et créée par les institutions officielles.

Mais si ceci est refusé par le Hirak, qui conteste que le gouvernement de Bedoui et Bensalah mette en place cette instance indépendante ?

Pour notre invité, la solution est de laisser la création de cette instance à des personnalités totalement indépendantes, notamment de tout ce qui est officiel. «Des magistrats pourront là créer, par exemple», dira-t-il. «Il y a aussi les articles 7 et 8 de la loi fondamentale qui peuvent offrir une solution… Je crois toutefois que les gens n’ont pas compris certaines choses. Le peuple, en tant que foule, ne peut pas gérer directement et c’est l’article 8 de la Constitution qui nous dira comment le peuple va exercer sa souveraineté. En l’occurrence de deux manières : la manière directe, par le biais du référendum pour voter oui ou non à une Constitution ou par des élections pour nommer les représentants du peuple.

Notre invité estime que dans l’état actuel des choses il est impératif de concilier les solutions constitutionnelles et les solutions politiques. Notre invité demandent aux Algériens de ne pas rejeter en bloc toutes les initiatives de sortie de crise et donner la chance à toutes les solutions à même de faire sortir notre pays de cette impasse.

