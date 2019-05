Examen de fin de cycle primaire : Plus de 812.000 inscrits

Plus de 812.000 élèves sur l'ensemble du territoire national passeront aujourd’hui les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire 2018/2019 dans trois matières principales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française.

Le ministère de l'Éducation nationale a indiqué que le nombre de candidats à ces épreuves s'élevait à 812.655 candidats, à savoir 417.679 garçons (51.40 %) et 394.976 filles (48.60 %), soit une hausse de près de 2% par rapport à l'année passée, où un total de 797.812 candidat a été recensé à cet examen. Selon le planning des examens, les élèves passeront les épreuves de langue arabe et de mathématiques dans la matinée, et celle de langue française dans l'après-midi. Le ministère de l'Éducation avait décidé, depuis trois ans, d'organiser ces examens au sein des établissements respectifs des élèves, pour leur éviter les déplacements. Cette mesure vise la préservation de la stabilité psychique des jeunes candidats. En revanche, les enseignants qui encadrent cette opération seront transférés vers d'autres centres dans d'autres établissements. En outre, la possibilité d’organiser une session de rattrapage pour cette épreuve a été écartée, car les moyennes des examens trimestriels seront comptabilisées en ce qui concerne les élèves qui n’obtiendront pas la moyenne de 5 sur 10, requise pour le passage. Il est à noter que les résultats seront annoncés vers le 16 juin, selon le premier responsable du secteur. Pour sa part, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé 62.714 policiers à travers le territoire national, en vue de veiller à la sécurisation de 11.937 centres d’examens de fin d’année pour les trois cycles (primaire-moyen-secondaire). Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a, de son côté, mis en place un plan de sécurisation des différentes phases du déroulement des épreuves de fin de cycles primaire et moyen du 9 au 11 juin, et du baccalauréat du 16 au 20 juin à travers les 48 wilayas.