Tizi Ouzou : 17.864 candidats attendus

17.864 élèves, à savoir 9.012 garçons et 8.852 garçons, sont attendus à l’examen de fin de cycle primaire, qui se déroulera aujourd’hui dans la wilaya de Tizi Ouzou, apprend-on de la direction locale de l’éducation.

Pas moins de 4.718 enseignants et autres fonctionnaires de l’éducation sont mobilisés par la tutelle, pour assurer le bon déroulement de cet examen, a-t-on indiqué de même source. Les épreuves se dérouleront à travers 366 centres d’examen répartis sur le territoire de la wilaya et dotés de toutes les commodités, pour que l’examen se déroule dans de meilleures conditions, a également rassuré la direction locale de l’éducation. Sur les 17.864 élèves attendus à cet examen de passage au collège, 408 élèves sont issus de différentes écoles privées activant à travers la wilaya. L’examen concernera trois matières, à savoir les langues arabe et française, et les mathématiques.

La matinée, les candidats subiront les épreuves de l’arabe et les mathématiques, et, l’après-midi, ils auront à répondre à celle du français, selon le calendrier de cet examen de passage au collège appelé également la cinquième.

Les résultats de cet examen seront dévoilés le 16 juin prochain. La direction locale de l’éducation souhaite la réussite à tous les candidats, tout en espérant de garder toujours la première place au niveau national que détient la wilaya de Tizi Ouzou depuis plusieurs années de suite.

Pour rappel, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 98,07 de réussite dans l'examen de fin de cycle primaire, soit un total de 16.642 admis des 16.969 présents à l’examen.

Bel. Adrar