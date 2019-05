Protection de l’enfance : renforcer l’arsenal juridique

Le Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant Nada a appelé, hier à Alger, à renforcer «davantage» le cadre juridique relatif à la protection de l'enfant en Algérie, en vue de «faciliter» une protection même au sein de l’espace familial, notamment la promulgation des textes d'application de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant.

Le thème d’une «Nouvelle république pour la protection sociale judiciaire et juridique de l’enfant» était l’objet d’une conférence de presse animée par le président du réseau Nada, qui a saisi cette occasion pour appeler à l’amendement de la dite loi, notamment les articles 21 à 32 qui concernent l’axe de la protection sociale et juridique, en accordant un statut indépendant à l’Organe de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), pour donner «plus» d’efficacité et d’autonomie d’action en ce qui concerne la préservation des droits des enfants.

Abderrahmane Arar a plaidé pour l’accélération de la promulgation des textes d’application issus de la loi de 2015 relative à la protection de l'enfance, afin de «renforcer» l'arsenal juridique permettant la «consécration» des droits de cette population. Par ailleurs, l’appel à la préservation des droits sociaux de cette catégorie vulnérable était aussi la revendication sur laquelle l’intervenant s’est longuement attardé. «Tout enfant devra disposer d'un numéro d'immatriculation sociale lui garantissant son droit à la santé, à la lumière des dispositions prévues par la nouvelle loi sanitaire, notamment celle relative à la contractualisation», a-t-il souligné, en appelant à l'élaboration d’une approche «collaborative» réunissant tous les acteurs concernés par les questions de la protection de l’enfance pour la mise en œuvre du plan de la prévention de la mendicité dans le cadre d'une stratégie «globale» de protection de l'enfance.

Tout en recommandant de «renforcer» davantage les acquis en matière de protection de l'enfant en Algérie, le président du réseau Nada a appelé à revoir les mesures et dispositions judiciaires en faveur des délinquants mineurs ou victimes de délinquance, et ce en vue de «réduire» la criminalité juvénile et également pour «renforcer davantage» le cadre juridique relatif à la protection de cette catégorie de la société.

L’autre question concerne l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine et de la difficulté des familles pauvres à envoyer leurs enfants à l'école. Cette situation engendre plusieurs autres fléaux sociaux, tels que la mendicité et l’abandon scolaire. «Ces phénomènes devront être éradiqués», a-t-il insisté.

Abderrahmane Arar a appelé également à l’adhésion des citoyens à la démarche de signalement permettant d'intervenir «à temps», pour «assurer» la protection de cette frange de la société contre les dangers induits par l’environnement social, ajoutant qu’il faut «identifier» les principales causes de toute atteinte à l’intégrité physique ou morale de l'enfant, et noté que la mise en œuvre des mesures interdisant le travail des enfants de moins de 16 ans et le contrôle du marché informel font partie des revendications que son association veut inscrire comme une «priorité».

Le président du réseau Nada a signalé aussi qu’une base de données sur la situation de l’enfance à l’échelle nationale devrait être mise en œuvre afin de «faciliter» le travail de tous les intervenants des différents secteurs et de «créer» ainsi une «synergie» et «favoriser» une approche «collaborative» en vue de «préserver» les acquis et droits des enfants.

Il faut souligner enfin que parmi les plus importants fruits des reformes, la création, en 2015, d’un Fonds spécial de la pension alimentaire, parallèlement à l’instauration de nombreux textes de loi garants de la sécurité de l’enfant et de la protection de ses droits, à l’exemple de l’article 72 issu de la Constitution révisée en 2016, stipulant que «la famille bénéficie de la protection de l'État et de la société. Et que la famille, la société et l'État protègent les droits de l'enfant».

De juin 2018 jusqu’au mois de mai en cours, le bilan annuel des signalements des violences faites aux enfants à travers le numéro vert (30-33) «Je t’écoute», le réseau Nada a recensé différents cas. Il s’agit de 1.234 cas de querelles familiales et de divorce, 1.110 appels signalant des cas de violence physique et psychologique, dont 865 cas ont été traités, 342 enfants exploités dans la mendicité, 232 enfants victimes de consommation de drogue, 123 cas de litiges aux accueils d’enfant.

À signaler que le dispositif «Je t’écoute» est un programme de travail de proximité, qui regroupe des spécialistes de différents champs d’activité, tels que psychologues et sociologues qui œuvrent à l’orientation des enfants et leur famille.

Tahar Kaidi