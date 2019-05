Remplissage des barrages : un taux de plus de 75%

Avec un printemps prolifique durant lequel le ciel était généreux, la sécurité hydrique du pays pour les prochains mois semble assurée si on se fie aux chiffres donnés, hier, par l’Agence nationale des barrages et transferts.

Selon l’ANBT, cité par l’APS, les 75 barrages nationaux ont pu cumuler environ 5 milliards de mètres cubes d’eau, un volume qui équivaut à un taux de remplissage de 75%. Les apports enregistrés durant les derniers épisodes pluviométriques jusqu’au 27 mai ont atteint 64,9 millions de m3 à travers le territoire national, engendrant une progression du volume mobilisé dans les barrages à près de 5,2 milliards m3, soit un taux de remplissage global de 75,8%, a précisé la même source.

Ainsi, sur les 65 barrages en exploitation à travers le pays, 13 sont remplis à 100%, tandis que 35 autres affichent un taux de remplissage supérieur à 80% de leur capacité de stockage, informe l’Agence dans sa note sur l’état des réserves des barrages en Algérie suite à l’épisode pluviométrique du 27 mai.

S’agissant de la situation hydrique par région, la même source précise que l’apport enregistré dans la région Ouest suite aux dernières précipitations s’élève à plus de 218.000 m3, portant le volume mobilisé à 632,63 millions m3, soit un taux de remplissage de 62,50%. Dans la région du Chellif (Centre-Ouest), l’apport enregistré est estimé à 1,43 millions de m3 pour un volume d’eau mobilisé de plus de 1,32 milliard de m3, selon les données de l’ANBT qui relève que le taux de remplissage des barrages de cette région a atteint 77,36%. La région Centre a enregistré, quant à elle, un apport de l’ordre de 2,07 millions de m3, soit un volume d`eau mobilisé de l’ordre de 1,08 milliard de m3 et un taux de remplissage de 69,54%. Enfin pour la région Est, l’apport en eau enregistré a dépassé les 61,1 millions de m3 quand le volume mobilisé est évalué à 2,1 milliards de m3 et le taux de remplissage à 83,85%.

Pour rappel, de fortes pluies et averses orageuses ont été enregistrées depuis samedi jusqu’à lundi sur les régions ouest, centre et est du pays, suite à l’arrivée progressive d’une perturbation pluvieuse sur la région du bassin méditerranéen et du nord du pays. Ces chutes de pluie devaient dépasser localement les 25 mm, selon les prévisions d’un bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de météorologie (ONM).

Le ministre des Ressources en eau a souligné récemment que la plupart des barrages du pays sont pleins, assurant qu’il n’y a pas de déficit concernant les réserves hydriques et que la disponibilité des eaux phréatiques et des puits permet de passer une «agréable» saison d’été.

M. Hamam a fait savoir que son département ministériel a pris, dernièrement, plusieurs mesures en mobilisant des responsables de l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office national d’assainissement, des directeurs des ressources en eaux des wilayas afin de veiller à assurer une alimentation des citoyens en eau potable durant la saison estivale.

Salima Ettouahria