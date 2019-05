Alimentation en eau et électricité durant l’été : Pas de perturbation

Le ministre des Ressources en eau a tenu à rassurer les Algériens qu’il n’y aura aucune perturbation dans l’alimentation en eau potable pendant l’été, et cela grâce aux efforts déployés et aux réunions de consultation avec le ministère de l’Énergie, ayant permis de faire le point sur les projets achevés.

Ce secteur, un des plus sensibles, comprend pas moins de 80 barrages d’une capacité de plus de 8 milliards de mètres cubes et 5 barrages et stations de dessalement en cours de réalisation.

Ali Hamam a fait part, hier, lors d’une réunion consultative tenue avec le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, de sa volonté de voir le secteur s’orienter davantage vers les capacités nationales non conventionnelles liées, en particulier, au dessalement des eaux de mer, des barrages et des aquifères souterrains. Le secteur de l’eau en coordination avec celui de l’énergie et la société «Geiring Energie Company», fournira le matériau via la production de 11 unités de dessalement d’eau de mer situées le long du littoral. Il a ajouté que la capacité de production de l’usine est de près de 2 millions de m3 pour fournir de l’eau potable aux citoyens. On estime à 17% le total des quantités d’eau récoltées annuellement par le secteur du système de dessalement. Les travaux de réalisation de quatre stations de dessalement dont une à Alger et une autre El Tarf, seront achevés prochainement, avec une capacité de l’ordre de 300 m3 par jour chacune. Les deux autres stations seront situées à Bejaia et de Skikda, et avec leur réception elles augmenteront le taux d’alimentation en eau potable issue du système de dessalement, qui atteindra 25% d’ici 2020.

Le ministre soulignera à cette occasion l’importance du travail de coordination entre les deux ministères pour assurer l’achèvement des projets liés au service public et à la distribution d’eau et respecter les délais de réalisation, non pas uniquement dans le dessalement de l’eau de mer, mais dans divers domaines du service public, de l’eau potable ou de l’assainissement, qui fait en sorte que le secteur dépend de la base d’énergie utilisée. Tous les systèmes de conversion, de traction ou de distribution, y compris les transferts entre les barrages pour l’exploitation d’installations de traitement de l’eau potable, de stations d’extraction de métaux, notamment dans les wilayas du Sud nécessitant un «double» travail entre les deux secteurs afin de «garantir» l’approvisionnement en énergie nécessaire.

Hammam a relevé par ailleurs l’importance des économies d’énergie pour assurer l’utilisation «optimale» des stations de traitement des eaux usées et du fonctionnement des stations de levage et de conversion afin de «réduire» les rejets naturels dans les plages et mis en avant les efforts déployés par le ministère de l’Énergie et l’entreprise Sonelgaz pour fournir de l’électricité pour le grand projet du transfert de l’eau de Beni Nayef (Bechar) ainsi que la côte ouest dans les années à venir.

Pour sa part, le ministre de l’Energie a noté l’importance de la coordination entre les deux ministères pour établir le bilan de tous les travaux déjà achevés et préparer tous les moyens nécessaires pour fournir cette matière vitale à tous les citoyens dans les quatre coins du pays. Mohamed Arkab a, à cette occasion, assuré la disponibilité de son ministère et les deux sociétés Sonatrach et Sonelgaz pour répondre à «toutes» les demandes et connecter toutes les stations de production de l’électricité et déclaré que la saison estivale ne connaîtra pas d’interruption de l’électricité, surtout lorsqu’on sait que la valeur de la production est estimée à 20.000 mégawatts et la disponibilité de 30.000 kilomètres de lignes à haute tension. Ajouter à cela, la haute technologie utilisée dans le système électrique qui emploie des techniques modernes pour distribuer de l’électricité et permet la fourniture d’énergie sans aucune interruption.

Mohamed Mendaci