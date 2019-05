‘Abd al-muttalîb (IV)

Par : Mahmoud Hussein

Alors 'Abd al-Muttalib s'adressa aux autres clans de Quraysh et leur dit :

—Venez ! Dieu nous a sauvés. Buvez et remplissez vos outres !

Les hommes de Quraysh dirent :

—Dieu a tranché en ta faveur, 'Abd al-Muttalib ! Nous ne te chercherons plus querelle sur le puits de Zamzam.

Celui qui vient de te donner cette eau au milieu du désert est bien Celui qui t'a donné l'eau de Zamzam. Tu peux revenir à ton puits en toute quiétude.

Ils renoncèrent à consulter Kâhina bint Sa'd et rebroussèrent chemin pour rentrer à La Mecque, où ils ne disputèrent plus à 'Abd al-Muttalib la possession du puits de Zamzam.

Mais l'épreuve avait douloureusement marqué 'Abd al-Muttalib, qui s'était senti très seul, avec son unique fils, face aux autres clans de Quraysh. Les Arabes appréciaient par-dessus tout d'avoir une nombreuse descendance mâle, parce qu'elle était source d'honneur et de force. Il implora Dieu de lui donner dix fils, qui grandiraient autour de lui et le protégeraient et il fit le vœu, si Dieu l'exauçait, de Lui sacrifier un de ces fils au pied de la Ka'ba.

Il eut dix fils, qui grandirent autour de lui et le protégèrent. Puis il se souvint de son vœu. Alors il réunit ses fils et leur fit part de l'engagement qu'il avait pris devant les dieux et de sa détermination à le tenir. Ils acquiescèrent et dirent :

—Comment feras-tu ?

Il répondit :

—Que chacun de vous prenne une flèche, qu'il y inscrive son nom et qu'il me la donne.

Les Arabes, en ce temps-là, s'en remettaient au tirage des flèches pour trancher les questions d'importance. C'étaient des flèches sans pointe ni plumes, sur lesquelles on inscrivait les différentes réponses possibles à une question. Le plus souvent il s'agissait d'un oui et d'un non. On allait à la Ka'ba, au pied de la plus imposante des idoles vénérées par Quraysh, le dieu Hubal, dont on implorait l'intervention. Puis le préposé au tirage prenait les flèches, les plaçait au fond d'un sac et tirait celle qui était porteuse de la sentence.

Abd al-Muttalib se rendit à la Ka'ba, entouré de ses dix fils, alla voir le préposé au tirage, lui remit les dix flèches et lui dit :

—Tire pour savoir lequel d'entre les dix devra donner son sang.

Et sous la statue de Hubal, il s'en remit au décret de Dieu.

La flèche qui sortit portait le nom de 'Abd Allah, le plus jeune des fils de 'Abd al-Muttalib, celui qui avait entre tous sa préférence. Il le prit par la main, sans hésiter, et se dirigea avec lui vers l'autel des sacrifices. Ce fut alors que les Qurayshites intervinrent :

—Que vas-tu faire, 'Abd al-Muttalib? Il répondit :

—L'égorger.

Les gens n'avaient pas coutume d'offrir leurs enfants en sacrifice à leurs idoles. Il s'opposèrent à 'Abd al-Muttalib, disant :

—Par Dieu, non, tu ne l'égorgeras pas ! Si tu le faisais, tu créerais une obligation qui s'imposerait à nous.

Chaque fois que l'un d'entre nous se laisserait emporter par un mot de trop, il se sentirait forcé de venir ici égorger un de ses fils. Ce serait un grand malheur pour tous.

L'un d'entre eux dit :

—Par Dieu, ne l'égorge pas avant d'avoir fait un vœu de rançon. Si son sang peut être racheté en y mettant notre fortune, nous y consentirons.

D'autres dirent :

—Va donc au Hijâz, où se trouve une voyante inspirée par un djinn. Consulte-la.

'Abd al-Muttalib et ses fils enfourchèrent leurs montures et partirent pour Yathrib. Là on leur dit que la voyante se trouvait à Khaybar. Ils s'y rendirent aussitôt et entrèrent chez elle. 'Abd al-Muttalib lui fit part de son ancien serment, de la sentence divine révélée par le tirage de la flèche portant le nom de 'Abd Allah et de l'obligation dans laquelle il se trouvait de sacrifier son fils préféré. La voyante dit :

—Revenez demain, je dois attendre la venue de mon djinn pour le consulter.