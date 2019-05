Concert de Beihdja Rahal au TNA : La diva de l’andalou

La diva de la chanson andalouse Beihdja Rahal a animé lundi soir, au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), un concert de haute facture en présence d’un nombreux public.

Organisé en collaboration avec l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), ce concert a illuminé l’ex-opéra d’Alger d’une musique savante qui rime à merveille avec l’authenticité du mois sacré.

L’interprète a gratifié son public d’un florilège de Btayhi, Nouba, M’sadar et autres Ouaslat dont l’assistance a positivement réagi face au moindre changement de mode.

La voix suave et mélodieuse de Beihdja a bien rimé avec la virtuosité de son orchestre qui a offert au public un pur moment de bonheur. Cette musique envoutante, séculaire et puisant dans notre patrimoine culturel plait énormément aux citadins qui prennent d’assaut les salles de spectacle à chaque événement organisé dans l’algérois.

«Après une longue journée de jeûne, rien n’est plus beau de finir avec une soirée andalouse afin de mieux ressentir l’authenticité de notre musique et de savourer cette musique qui nous rappelle nos origines», a souligné Rania, architecte et passionnée de musique classique. Pour Djilali, assister à un concert de Beihdja Rahal est un événement qui ne se rate pas.

« Après avoir raté ses deux derniers concerts à Alger, il m’était impossible de rater ce dernier. Beihdja Rahal est l’une des rares artistes ayant cette capacité d’emporter le récepteur dans un monde onirique ou les éléments de la musique se font ressentir à chaque pas. Il faut être fiers de cette dame qui honore l’Algérie en valorisant, avec la plus belles des manières, son patrimoine culturel», a noté cet architecte octogénaire, également joueur de luth.

Un vibrant hommage a été rendu, en fin de soirée, à Beihdja Rahal pour l’ensemble de sa carrière ornée de succès. Beihdja Rahal est l’une des plus belles voix de la musique arabo-andalouse, ayant à son actif plusieurs albums consacrés à la nouba suivant les enseignements et les arts de l’école «çanâa» (Ecole d’Alger de la musique arabo-andalouse).

Kader Bentounès