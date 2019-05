Bordj Bou-Arréridj : Des nuits illuminées

Même si les soirées des Bordjiens sont dominées par la prière des tarawihs, ramadhan oblige, les manifestations culturelles occupent une bonne place dans cette période animée du mois sacré. La fraîcheur des nuits printanières cette année incite d’ailleurs les habitants de la wilaya à sortir pour investir les grands espaces.

Ces manifestations sont même organisées après la prière pour ne pas priver les fidèles de leurs bienfaits. Ce qui donne aux soirées de la wilaya des aspects spirituel et culturel certains. Ces derniers se rejoignent même dans le menu concocté par les responsables du secteur de la culture, un menu aussi riche que celui préparé par les ménagères pour le f’tour. Organisé sous forme de journées spécialisées, le programme du secteur comprend d’abord des spectacles de chants religieux. Plusieurs spécialistes de ce genre de chants ont été invités à se produire sur scène pour le grand plaisir de leurs fans. L’évocation de Dieu, ses qualités et ses bienfaits ainsi que la personnalité et l’apport du prophète que le salut de Dieu soit sur lui reviennent dans les œuvres exécutées avec des voix qui incitent au recueillement et à l’exaltation de Dieu. Notons que plusieurs troupes de la wilaya se sont faites une grande réputation dans ce genre de chants comme la groupe Taha El Amine de Bordj Bou Arréridj ou El Wafa d’El Hamadia. Le théâtre est aussi présent dans le programme qui profite même aux communes environnantes puisque les artistes se déplacent dans les centres culturels disponibles. Là c’est le rire qui domine pour le grand plaisir des familles qui se déplacent pour assister aux représentations. Cependant les thèmes sont variés dans les pièces jouées par les troupes qu’elles soient de la wilaya ou d’ailleurs. On compte pourtant un monologue de l’artiste Mourad Saouli qui n’a pas manqué d’être apprécié par le public.

Les spectacles musicaux ne manquent pas dans ces espaces. Ils sont pour la plupart dominés par le chaâbi et l’andalou sans doute pour accompagner le caractère spirituel du mois. Le récital donné par Mourad Djaâfri pour le premier genre a été très suivi par les amateurs de ce dernier qui sont de plus en plus nombreux dans la wilaya. Pour le second, c’est même un groupe local, Bibane El Andalousse en l’occurrence, qui a exécuté un échantillon de ce patrimoine original et raffiné. Autant dire qu’il y en avait pour tous les goûts. Ce qui explique l’affluence que les salles comme celle de la maison de la culture Mohamed-Boudiaf et le complexe culturel Aicha Haddad ont connue. Il faut dire que l’emplacement des deux espaces au centre-ville a arrangé les affaires des familles qui ont pu y accéder facilement. Mais les soirées de la wilaya ont eu aussi un aspect mercantile particulièrement à la fin du mois. L’aïd qui impose des achats de vêtements a poussé beaucoup d’habitants à sortir la nuit pour effectuer leurs achats. Autant dire que les soirées ont été pleines dans la wilaya. Cette animation qui va crescendo a transformé les nuits de cette dernière. Au moins une fois par an Bordj Bou Arréridj vit surtout la nuit. C’est une revanche pour ceux qui la visitent durant les autres mois. La wilaya a changé, ses habitants aussi.

F. D.