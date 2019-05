Maria Eltsova à la galerie Ifru Design Le Sahara : une beauté

«La surface la plus passionnante de la terre, c’est pour nous, celle du visage humain.» À bien observer les visages figurant dans ses toiles, on a le sentiment que Maria Eltsova a dû faire sien, ou du moins a adopté cet aphorisme de Georg Christoph Lichtenberg (1966).

C’est que l’artiste peintre, à l’instar de bon nombre de ses pairs, a sans doute dû se laisser séduire par les personnages en majorité féminins, autant dire des visages comme sortis d’une légende saharienne et qu’elle a peints dans leur vécu quotidien, sans fards, sans tambours ni trompettes.

Peu connue du public mais possédant néanmoins un talent qui confine à celui d’un Nasr-Eddine Dinet ou d’un Guillaumet, Maria Eltsova pourrait être classée parmi les paysagistes et portraitistes et quelques autres artistes qui perpétuent la tradition figurative dans un style que certains désignent à tort par le qualificatif de «néo-orientalistes». Appellation qui ne sied pas beaucoup, car, en effet, il s’agit-là d’œuvres d’Algériens ou d’artistes marié(e)s à des Algériens et vivant en Algérie.

Conséquence de ces influences imprimées dans sa mémoire et peuplant son imaginaire depuis son plus jeune âge, l’artiste traduit à présent dans ses travaux une sensibilité «africaine» originale et sincère, par l'intermédiaire de techniques telles que l’huile, les pastels, l’aquarelle qu'elle a appris d’abord par des études très poussées dans son pays natal, la Russie.

Elle travaille alors dans son époque, refusant les étiquettes qui enferment les gens dans une unique culture.

Loin des atermoiements consensuels, Maria Eltsova se réjouit même de cette posture singulière que lui confère un cursus hors du commun.

«De peintre réaliste, je suis passée en semi-réaliste, puis impressionniste en mélangeant les styles. Ma palette est universelle, j’utilise plusieurs outils : pinceaux, couteaux, etc.».

Mais au vu des techniques utilisées, le médium que l’artiste semble préférer se trouve être l’huile. Maria Eltsova ne s’en cache pas dans la mesure où elle le dit elle-même : «l’huile est un médium infiniment passionnant et je trouve beaucoup de plaisir à l’explorer chaque jour.»

Et d’ajouter en substance : «Je suis comblée lorsque ma peinture ne laisse pas indifférent le spectateur, encore plus lorsqu’elle suscite des émotions qui donnent un sens à mon œuvre et à ma

démarche artistique».

Une peinture où le mouvement habite la scène



On reconnait dans la manière de travailler de l'artiste une parenté avec «l'expressionnisme concret». Maria Eltsova relie cette référence à l'expression artistique originale d'une image reflétant une démarche picturale, laquelle se définit comme un succédané fécond du courant expressionniste assorti de touches propres au style dit ethnique. Mais elle prend soin, par la même, de ne jamais s'enfermer dans ce qu’on pourrait, à la limite, désigner par «ghetto».

D’une manière générale, nous sommes en présence d'une peinture où le mouvement habite la scène, où la lumière éclaire aux couleurs du soir ou du matin, au gré des saisons… Ici on devine que l'assortiment des couleurs est un impératif qui n'admet pas la distraction ou la dispersion, où l'accidentel ne trouve pas sa place. C'est ainsi que Maria Eltsova semble avoir peint dans un espace vivant, même si elle donne l’impression de ne pas vouloir s’en arrêter-là.

Au regard d'une telle exposition, c'est un constat : l'artiste plasticienne ne finira pas de nous étonner, une si riche émotivité promet de beaux fruits à l'avenir. Mais, d'ores et déjà, on peut l'avancer sans risque de se tromper : l’exposition de Maria Eltsova, c'est pour ainsi dire «un grand voyage», une moisson de souvenirs, d'impressions ; un départ pour le rêve ; et ce rêve, c’est «Le Sahara, une beauté loin d’ère déserte», entre temps retrouvé dans de fort belles toiles, de celles qui ne peuvent laisser le regard indifférent.

Jusqu’au 3 juin 2019 à la galerie Ifru Design, 139, boulevard Krim-Belkacem, Télemly, Alger.

Kamel Bouslama