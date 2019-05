Syrie : 450 terroristes d’al Nosra attaquent des militaires

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a indiqué hier que les terroristes du Front al-Nosra, au nombre de 450, ont attaqué des positions de l’armée syrienne dans le gouvernorat de Hama dans la nuit du 26 au 27 mai, ont rapporté des médias locaux. Des militaires syriens du gouvernorat de Hama ont subi dans la nuit du 26 au 27 mai une attaque menée par près de 450 terroristes du groupe Front al-Nosra, a annoncé le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Victor Kouptchichine, cité par l'agence russe Sputnik. D’après le responsable russe, un nombre important des terroristes a été éliminé par les militaires syriens, a ajouté la même source. Les groupes terroristes de l'organisation terroriste Hayat Tahrir al-Cham (ancien Front al-Nosra, ndlr) et d'autres bandes armées illégales ont attaqué simultanément les positions des militaires syriens dans la région du village de Kafer-Nbouda dans le nord du gouvernorat de Hama, a poursuivi le média russe. Dans l'attaque contre les forces syriennes ont été impliqués des chars, des véhicules blindés de combat d'infanterie, ainsi que des véhicules tout terrain équipés de mitrailleuses lourdes. "L'attaque des terroristes a été accompagnée par le feu de trois lance-roquettes multiple (LRM)", a fait savoir le chef du centre russe, M. Koutchichine, précisant que l'armée syrienne a réussi à détruire trois chars, les deux LRM, des véhicules blindés de combat d'infanterie et six véhicules tout terrain avaient utilisés par les assaillants. Quant au bilan humain, il a ajouté qu'au moins une centaine de terroristes ont été abattus. Il a souligné que le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie avait appelé à maintes reprises les chefs des groupes radicaux à renoncer aux provocations et à contribuer au rétablissement de la paix dans les régions sous leur contrôle.