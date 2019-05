Sommets de La Mecque : Vers une position arabe et islamique commune sur la paix et la stabilité de la région

La Mecque abritera, à partir de demain, trois sommets (Golfe, arabe et islamique), dans une tentative de dégager une position arabe et islamique commune à l'égard de nombreuses questions, en tête desquelles les tensions survenant dans la région du Golfe, à la suite des agressions ayant ciblé des navires commerciaux dans les eaux territoriales des Émirats arabes unis (EAU), l'acte de sabotage des deux stations de pompage en Arabie saoudite, la cause palestinienne, ainsi que la crise au Yémen.

Les préparatifs pour la tenue de ces sommets, dont les travaux se dérouleront les 30 et 31 mai courant, sous la présidence du roi de l'Arabie Saoudite Salmane ben Abdelaziz, se sont achevés à La Mecque. À ce titre, les emblèmes des pays participants flottent tout au long des rues principales du Gouvernorat de Djeddah jusqu'à La Mecque, tandis que les journalistes des différents pays du monde arabo-islamique continuent d'arriver pour la couverture des évènements des sommets, d'autant plus que le ministère saoudien de l'Information a mis à leur disposition un centre d'information pour faciliter leurs tâches.

La tenue de trois sommets simultanément à la Mecque intervient dans le cadre d'un accord arabe en vue de faire face aux développements de la situation dans la région du Golfe, avec l'examen, en premier, des dossiers iranien et palestinien au Sommet extraordinaire de la Ligue des états arabes, puis la crise yéménite au Sommet extraordinaire du Conseil de coopération de Golfe (CCG), ensuite les questions et événements de l'actualité dans le monde islamique au Sommet ordinaire islamique qui se tiendra sous le thème: "Main dans la main pour l'avenir", avec comme but la cristallisation d'une position commune à l'égard des questions et événements d'actualité dans le monde islamique. Présidés par le serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, les travaux des trois sommets débuteront par la tenue de deux sommets extraordinaire arabe et du Golfe, les 30 et 31 mai courant, juste avant la tenue du 14e sommet de l'Organisation de la conférence islamique (OCI). Les observateurs considèrent que les deux sommets n'aborderont pas seulement les messages de condamnation et de solidarité, mais examineront l'édification d'une position arabe et du Conseil de coopération du Golf (CCG), au cas où l'escalade se poursuit dans la région, mais avant cela, œuvrer à la désescalade actuelle dans la région du Golfe arabe et Proche-Orient. L'opinion arabe voit en cette grande réunion arabo- islamo et du Golfe, un espoir pour la prise de positions cruciales et claires non seulement pour la condamnation des ingérences étrangères dans les affaires internes de tout pays arabe, mais aussi la mise en place de mécanismes à même d'empêcher ces interventions. Ces trois sommets devraient déboucher sur plusieurs conclusions, notamment, la constitution d'un front islamique solide et une position politique ferme envers les dangers qui guettent la région du Golfe, la transmission d'un message à l'adresse de l'opinion publique internationale mettant l'accent sur le niveau du danger et de menace qui exige la mobilisation de tous les moyens.

Il s'agit également de mettre en avant l'union des Arabes autour d'un seul objectif, en l'occurrence la défense de la sécurité nationale et arabe. Dans ce cadre, le secrétariat général du Comité des grands Oulémas a estimé que l'organisation des sommets près de la Maison sacrée d'Allah, au cours des dix derniers jours du Ramadhan et sur un appel du serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le souverain Salmane ben Abdelaziz, devrait conférer à ces sommets une "importance capitale", des évènements, a-t-on souligné, à travers lesquels, les pays arabes et musulmans et de Golfe aspirent à serrer les rangs et protéger la Ouma de la fitna. La tenue de ces sommets à la Mecque met en avant "le rôle historique de l'Arabie Saoudite qui ne ménage aucun effort pour servir les questions des arabes et des musulmans et unifier leur voix", a ajouté lundi le secrétariat général du Comité. Rappelant que la Mecque a accueilli depuis le début du mois sacré plus de 7 millions de visiteurs dans le cadre de la Omra , les organisateurs prévoient que le nombre des visiteurs de cette ville bénie atteindra son pic avec la fin de semaine.